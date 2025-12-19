Putin pochválil Trumpa. Jeho snahu o ukončení války označil za upřímnou

Ruský prezident Vladimir Putin se během své výroční tiskové konference vrátil k srpnovému summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce. Prohlásil, že Moskva je ochotna přistoupit na určité kompromisy, aby ukončila válku na Ukrajině, a že míč je nyní „zcela na straně“ Kyjeva a Západu. Putin vyzdvihl Trumpovu snahu o ukončení konfliktu a označil ji za upřímnou, přičemž tvrdil, že s americkými návrhy z Anchorage v podstatě souhlasil.
Navzdory těmto slovům o smíru však Kreml nadále trvá na svých maximalistických požadavcích. Rusko odmítá ustoupit od nároku na úplné stažení ukrajinských vojsk z celého území Doněcké a Luhanské oblasti, a to i z částí, které ruská armáda za roky bojů nedokázala obsadit. Putinův poradce Jurij Ušakov to minulý týden potvrdil strohým prohlášením, že „celý Donbas je ruský“.
Jako možný kompromis se v diplomatických kuloárech objevil návrh Spojených států na vytvoření takzvané „svobodné ekonomické zóny“. Tento plán počítá s tím, že by se ukrajinské jednotky stáhly z částí Donbasu, které dosud kontrolují, ale ruská armáda by na toto území nesměla vstoupit. Zóna by tak sloužila jako demilitarizovaný nárazník, jehož správa by byla předmětem dalších jednání.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se k tomuto návrhu staví skepticky a označuje ho za nespravedlivý bez pevných bezpečnostních záruk. Obává se, že by Rusko mohlo stažení ukrajinských sil zneužít k tichému obsazení oblasti. Podle Zelenského může o jakýchkoli územních ústupcích nebo vytvoření podobných zón rozhodnout pouze ukrajinský lid v referendu.
Zatímco se v politických patrech hovoří o míru, na bojišti pokračuje krutá realita války. Rusko dnes v rámci probíhající výměny vrátilo Ukrajině těla 1 003 padlých vojáků. Jde o jednu z největších takových operací, která proběhla pod dohledem mezinárodních organizací. Kyjev na oplátku předal Moskvě ostatky 26 ruských vojáků, které budou nyní identifikovány experty.
Situace v ukrajinském zázemí zůstává po sérii ruských útoků na energetickou síť kritická. V Oděse jsou tisíce lidí už devátý den bez elektřiny, vody a tepla, přičemž noční nálety zranily další dva civilisty. Ruská strana naopak hlásí ostřelování příhraničního Belgorodu, kde byl zraněn jeden nezletilý a několik vesnic se ocitlo bez proudu.
Kontrast mezi Putinovými slovy o „prakticky dohodnutém míru“ a neustálým ostřelováním civilní infrastruktury ukazuje na hlubokou propast mezi ruskou rétorikou a činy. Trumpova administrativa sice tlačí na rychlé řešení, ale rozdílné představy o budoucnosti Donbasu zůstávají i po měsících vyjednávání největší překážkou k dosažení skutečného příměří.
