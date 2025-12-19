Zeman promluví k lidem ještě před Pavlem. S Babišem se televize nedohodly

Vánoční či novoroční projevy k politice patří. Výjimkou nebude ani letošní rok, ačkoliv nový premiér Andrej Babiš (ANO) neplánuje televizní vystoupení v následujících dnech. Z obrazovky ale promluví k národu exprezident Miloš Zeman.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát. Do politiky se ale snaží mluvit nadále, před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny podpořil neúspěšné hnutí Stačilo!.
Exprezident ve čtvrtek potvrdil, že příští týden promluví k národu. "Vánoční poselství Miloše Zemana bude odvysíláno 26. prosince 2025 od 13:00 na CNN Prima News," píše se na jeho facebookovém profilu s tím, že součástí aranžmá bude adventní věnec od největšího Zemanova fanouška Pavla Kočiše.
Podle dostupných informací naopak nebude mít televizní projev nově jmenovaný premiér. Babiš chce s proslovem vyrukovat ve čtvrtek 1. ledna na sociálních sítích. Na Nový rok se očekává i projev prezidenta republiky Petra Pavla.
Česko má novou vládu od pondělí, kdy byli - s výjimkou kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka - uvedeni do úřadu všichni navržení ministři. Premiérem je po čtyřech letech opět Babiš, kterého prezident Pavel jmenoval do funkce již v minulém týdnu.
Zdroj: Jan Hrabě