Astronauti se vrátí na Měsíc, nařídil Trump. Připustil možnost války s Venezuelou

Americká administrativa pod vedením Donalda Trumpa zahájila rozsáhlou ofenzívu na několika frontách, od vojenského tlaku na Venezuelu až po ambiciózní plány v hlubokém vesmíru. V pátečním rozhovoru pro stanici NBC News prezident potvrdil, že nevylučuje válečný konflikt s Venezuelou, a oznámil přitvrzení námořní blokády. Podle Trumpa budou Spojené státy pokračovat v zabavování ropných tankerů, které se pokusí obejít sankce uvalené na režim Nicoláse Madura.
Prezident na sociálních sítích obvinil venezuelskou vládu, že využívá příjmy z „ukradené“ ropy k financování terorismu, pašování drog a obchodu s lidmi. Pokud budou kapitáni tankerů natolik pošetilí, že poplují v blízkosti americké armády, skončí jejich lodě podle Trumpa v amerických přístavech. Maduro veškerá obvinění odmítá a označuje kroky Washingtonu za nezákonnou koloniální agresi zaměřenou na ovládnutí největších zásob ropy na světě.
Kromě napětí v Karibiku řešil Bílý dům také budoucnost populární sociální sítě TikTok. Její čínský vlastník, společnost ByteDance, podepsal závazné dohody, které předávají kontrolu nad americkými operacemi skupině investorů vedené společností Oracle. Tento krok má definitivně odvrátit hrozbu zákazu aplikace v USA a ukončit roky trvající nejistotu ohledně bezpečnosti uživatelských dat.
Trump se v noci na pátek vyjádřil i k domácí politice, konkrétně k reformě zdravotnictví známé jako Obamacare. Přestože dříve navrhoval její úplné zrušení, nyní věří, že k tomuto radikálnímu kroku nemusí dojít. Místo toho zvažuje úpravy systému tak, aby federální dotace směřovaly přímo k jednotlivcům, což by podle něj mělo vést k efektivnějšímu čerpání peněz na zdravotní pojištění.
Výrazný posun nastal také v americké vesmírné politice. Trump podepsal exekutivní příkaz, který stanovuje pevný cíl: de facto nařídil vrátit americké astronauty na povrch Měsíce do roku 2028. Dokument zároveň klade důraz na obranu vesmírných prostředků před zbraňovými hrozbami ze strany protivníků. Do roku 2030 by pak na lunárním povrchu měly vyrůst první prvky trvalé základny, včetně malých jaderných reaktorů pro výrobu energie.
Americká justice zároveň zaznamenala důležité vítězství v oblasti imigrační politiky. Soudce ve Wisconsinu byl uznán vinným z napomáhání migrantovi při úniku před plánovaným zatčením agenty imigračního úřadu. Rozsudek je vnímán jako potvrzení tvrdého kurzu Trumpovy administrativy, která odmítá jakékoli zasahování do práce federálních orgánů při vymáhání práva.
