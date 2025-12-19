Putin: Pokud budete respektovat Rusko, nové války nebudou. Jestli Ukrajina uspořádá volby, zastavíme palbu

Vladimir Putin na své tradiční bilanční tiskové konferenci v Moskvě nabídl Ukrajině nečekaný návrh: Rusko je ochotno uvažovat o dočasném zastavení útoků, pokud se v zemi uskuteční volby. Podle ruského prezidenta je Moskva připravena zajistit bezpečnost hlasování tím, že se v den voleb zdrží úderů hluboko do ukrajinského vnitrozemí. Putin tím opětovně zaútočil na legitimitu současné vlády v Kyjevě.
Ruský lídr dlouhodobě a bez důkazů tvrdí, že mandát prezidenta Volodymyra Zelenského je neplatný. Prohlásil, že ukrajinský kabinet se musí stát konečně legitimním, čehož podle něj nelze dosáhnout jinak než skrze lidové hlasování. Zelenskyj byl přitom demokraticky zvolen v roce 2019 a ukrajinské zákony konání voleb během válečného stavu, který trvá od ruské invaze v únoru 2022, zakazují.
Minulý týden však sám Volodymyr Zelenskyj připustil, že o případných územních ústupcích v rámci mírového urovnání by musel rozhodnout ukrajinský lid. K tomu by podle něj mohlo dojít buď formou voleb, nebo referenda, aby byl výsledek v souladu s vůlí občanů. Právě na toto prohlášení nyní Putin reagoval svou nabídkou na klid zbraní během volebního dne.
Kromě situace na Ukrajině se Putin vyjádřil i k budoucím vojenským ambicím Ruska. Na otázku reportéra BBC, zda plánuje v budoucnu zahájit další „speciální vojenské operace“, odpověděl, že to závisí na chování Západu. Podle Putina k novým konfliktům nedojde, pokud bude k Rusku přistupováno s „respektem“ a budou zohledněny jeho bezpečnostní zájmy.
Prezident opětovně kritizoval rozšiřování NATO směrem na východ, které označil za podvod na Rusku. Citoval dřívější sliby o tom, že se aliance neposune ani o píď, a dodal, že Moskva byla v tomto ohledu „podvedena“. NATO přitom udržuje politiku otevřených dveří, přičemž posledními členy se po ruské agresi staly Finsko a Švédsko, které tak hledaly ochranu před možným útokem.
Celá tisková konference se nesla v duchu Putinovy snahy vykreslit Rusko jako stranu, která je ochotna k dialogu, ale cítí se být poškozena západními velmocemi. Nabídka na příměří během ukrajinských voleb je vnímána jako pokus o destabilizaci vnitřní politiky v Kyjevě a vytvoření tlaku na Zelenského administrativu. Ta však zatím konání voleb v době neustálého ostřelování považuje za nemožné a nebezpečné.
Zatímco Putin mluví o respektu a míru, ruská invaze, která měla být bleskovou kampaní, se protáhla na téměř čtyřletý krvavý konflikt. Západní analytici varují, že jakékoli Putinovy sliby o zastavení útoků je nutné brát s velkou rezervou vzhledem k dosavadnímu porušování mezinárodních dohod.
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
