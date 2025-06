Írán se nebojí. Varuje i Američany, hrozí jeden z nejhorších možných scénářů

Nejmenovaný íránský činitel pro íránskou státní zpravodajskou agenturu Fars potvrdil, že odvetné údery budou pokračovat. Teherán podle jeho slov bude v následujících dnech cílit i na americké vojenské základny v regionu.

Americký prezident Donald Trump již v pátek připomněl neúspěšná diplomatická jednání s Íránem. "Dával jsem mu šanci za šancí udělat dohodu. Řekl jsem jim, aby to udělali, ale bez ohledu na to, jak moc se snažili a jak blízko byli, to nedokázali udělat," napsal na sociální síti Truth Social.

"Řekl jsem jim, že to bude mnohem horší než cokoliv, co znají a očekávají, že Spojené státy vyrábějí nejlepší a nejsmrtelnější vojenské vybavení na světě a Izrael ho má dost a ví, jak ho použít," varoval šéf Bílého domu představitele íránského režimu.

Trump dokonce naznačil, že Izraelci mají naplánované další útoky, které budou ještě brutálnější. "Írán musí uzavřít dohodu, dokud z něj něco zbývá, a zachránit to, co bylo kdysi známé jako íránská říše," konstatoval.

"Před dvěma měsíci jsem dal Íránu šedesátidenní ultimátum k uzavření dohody. Měli to udělat. Dnes je 61. den. Řekl jsem jim, co mají udělat, ale prostě to nedokázali. Teď mají, možná, druhou šanci," dodal americký prezident v dalším příspěvku.

Zatažení Spojených států do konfliktu označila BBC za jeden z nejhorších možných scénářů. Teherán přitom podle britské stanice věří tomu, že Američané podpořili Izraelce při jejich aktuální operaci.

"Írán může zasáhnout americké cíle na Blízkém východě, například tábory speciálních jednotek v Iráku, vojenské základny v Perském zálivu a diplomatické mise v regionu," naznačila BBC.