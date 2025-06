Přeživší z letu Air India promluvil. Pořád tomu nemůže uvěřit

První informace o přeživším cestujícím se objevily hned ve čtvrtek. Zástupce policie tehdy řekl novinářům, že přeživší muž seděl na sedadle 11A a skončil v péči lékařů v nemocnici. Indická média dokonce nabídla krátkou zpověď cestujícího. "Třicet sekund po vzletu se ozval hlasitý zvuk a pak se letadlo zřítilo. Stalo se to všechno tak rychle," prohlásil.

Ramesh, podnikatel z anglického Leicesteru, který má manželku a čtyřletého syna, nyní poskytl první obsáhlejší zpověď o svém přežití. Podle jeho slov se mu podařilo uniknout z vraku dírou v trupu, nikoliv nouzovým východem, jak tvrdily prvotní informace.

Přeživší popsal celý tragický let. Světla uvnitř Dreamlineru prý začala blikat prakticky ihned poté, co se stroj odlepil z ranveje. Do deseti sekund bylo zřejmé, že letoun nemůže vystoupat výš. "Světla začala blikat zeleně a bíle. Letadlo najednou narazilo do budovy a explodovalo," uvedl podle BBC.

Ramesh měl štěstí v tom, že část letounu, kde seděl, do domu nenarazila. "Dokázal jsem se odpoutat, použil jsem nohu, udělal tu díru a vylezl ven," popsal. Z druhé strany se podle jeho vyjádření nemohl nikdo dostat ven. "Viděl jsem lidi umírat před očima - letušky a další dva lidi vedle mě," zmínil.

"Na chvíli jsem si myslel, že tady taky umřu, ale když jsem otevřel oči a podíval se kolem, uvědomil jsem si, že jsem naživu. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem přežil," dodal.

K neštěstí došlo v západoindickém městě Ahmedabád, zřítilo se letadlo společnosti Air India na cestě do Londýna. Na palubě mělo být 242 lidí. K objasnění příčin a okolností tragické nehody by měl pomoci již oznámený nález černých skříněk.