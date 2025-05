Ukrajina je připravena na příměří, tvrdí Kellogg. Kreml reaguje

Ukrajinci jsou podle Kellogga připraveni uzavřít na určitou dobu příměří na úrovni současné frontové linie. "Jsou také ochotni zřídit demilitarizovanou zónu. V podstatě řekli, že oni ustoupí o 15 kilometrů, Rusové ustoupí o 15 kilometrů, a my dostaneme třicetikilometrovou zónu, kterou můžeme sledovat a můžeme skutečně říct, jestli došlo k porušení," vysvětlil.

Podle zmocněnce by sice došlo ke zmrazení konfliktu, ale Kyjev ani Washington by neuznaly Ruskem okupovaná území za definitivně ruská. Diplomat připomněl příklad pobaltských zemí či Německa.

"My jsme nikdy de iure neuznali, že Pobaltí ovládl Sovětský svaz. Řekli jsme, že se to časem změní. A to tak trochu říkáme Ukrajincům. Když se podíváte, co se stalo Německu, vždycky chtěli sjednocenou zemi po druhé světové válce. Nedostali ji hned, ale nakonec ji dostali," zmínil Kellogg.

Na slova amerického diplomata již přišla reakce z Kremlu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl státní agentuře TASS, že Moskva od Kyjeva neobdržela jakýkoliv návrh na vznik demilitarizované zóny podél současné frontové linie. "Neslyšeli jsme jediný výrok v tomto smyslu z Kyjeva," prohlásil Peskov.

Rusko zatím vyhlásilo jen další krátkodobé příměří, které potrvá od čtvrtka 8. do neděle 11. května. Podle Kremlu se zastaví boje na počest 80. výročí vítězství nad nacisty ve druhé světové válce. Jeden takový klid zbraní už proběhl o Velikonocích.