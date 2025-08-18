Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

David Holub

18. srpna 2025 21:26

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

Že slova o výrazně lepším výkonu ze strany Plzně myslí kouč Koubek vážně, o tom svědčí ta skutečnost, že do odvety proti Rangers nasadil hned tři útočníky ve složení Durosinmi-Adu-Vydra a na rozdíl od úvodního zápasu ve Skotskul, v obraně se pak představil místo Markoviče mladý Paluska a v záloze se ukázal pro změnu Valenta. Poprvé od zranění v zápase s Jabloncem se pak do branky postavila obvyklá jednička Viktoriánů Jedlička.

Na domácích bylo od úvodního výkopu skutečně znát, že chtějí hned od prvních minut zatlačit na soupeře a zdramatizovat tak vývoj dvojzápasu, ale celkem záhy převzali iniciativu na hřišti hosté ze Skotka a až do 20. minuty to byli oni, kteří drželi více času balon na svých kopačkách. Domácí tak tedy čekali až do druhé půlky prvního dějství na své první příležitosti. Do jedné z nich se tehdy dostal například Memič, jehož křížná střela nakonec minula branku. O něco přesnější byl ve 27. minutě při střele zpoza vápna Červ, kterého gólman Butland vychytal. Z následného rohového kopu se zaskvěl hostující brankář podruhé, když na břevno vyrazil střelu hlavičkujícího Spáčila.

Na další šanci svých miláčků si museli domácí fanoušci počkat do 38. minuty, kdy se z pravé strany podařilo dostat do brejkové situace Aduovi, ale protože byl nakonec v tísni, zamířil mimo. O tři minuty později se ale přeci jenom podařilo Západočechům otevřít stav zápasu, když zaskočili soupeře rychle rozehraným volným přímým kopem, na jehož začátku Spáčil přenesl hru napravo na Memiče, který dokázal obejít bránícího protihráče, aby poté nahrál na nabíhajícího Durosinmiho a právě on tak poslal míč do sítě, 1:0 pro Plzeň.

V aktivním pojetí hry pokračovali Viktoriáni i po změně stran a to takovým způsobem, že hostům trvalo než se vymanili z jejich tlaku. V rámci něj vzešlo v 50. minutě zakončení Memiče, který vystřelil jen těsně vedle vzdálenější tyče. Chvíli na to potkala Západočechy nepříjemnost v podobě brzkého odchodu ze hřiště v podání Dweha, jenž se zranil a místo kterého tak na hrací plochu přišel Markovič.

Dlouho to vypadalo, že gólman Jedlička, jenž nastoupil s ochrannou maskou, nebude mít moc co na práci, po uběhnutí hodiny hry ale dali o sobě hosté poprvé výrazně v zápase vědět a to tak že navíc efektivně. Vše začalo zpětnou přihrávkou Diomandého na střídajícího Pereirua, jenž vystřelil tak, že trefil ještě Camerona, který tak míč usměrnil svou tečí za Jedličkova záda, 1:1. Sen o postupu se tak Plzni výrazně vzdálil, jelikož museli do konce zápasu vstřelit ještě tři branky.

Cestu k nim chtěl otevřít střídající Kabongo, avšak ten ve své šanci jen přestřelil a mezi tři tyče se následně netrefil ani Vydra. V 75. minutě neuspěl ani Adu, proti němuž výtečně zasáhl gólman Butland. To byla doba, kdy se domácím podařilo opět soupeře dostávat pod tlak. Vyniknout gólmana Butlanda nechal v 79. minutě také další střídající Havel. Záhy ve své další možnosti neuspěl Vydra, ale v 83. minutě už se domácí dočkali. Kabongův centr totiž tehdy hlavičkou zužitkoval Markovič, 2:1 pro Plzeň.

Do závěrečného hvizdu však ale další branku plzeňští nepřidali, stejně jako ji nepřidali ani hosté a tak po sedmiminutovém divokém nastavení nakonec sudí Marciniak ukončil zápas, který sice plzeňští vyhráli, k vysněnému postupu jim to ale nestačilo. I tak ale plzeňští fanoušci ocenili výkon Viktoriánů potleskem.

Konečný výsledek odvetného zápasu 3. předkola fotbalové Ligy mistrů UEFA (12.8.2025):

Viktoria Plzeň –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Glasgow Rangers 2:1 (1:0)
Branky: 41. Durosinmi, 83. Markovič –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 61. Cameron. Rozhodčí: Marciniak –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Listkiewicz, Kupsik –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Paluska –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Gassama, Djiga. Diváci: 11 341

První zápas: 0:3, postoupili Rangers

Plzeň: Jedlička –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paluska, Dweh (56. Markovič), Jemelka –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Memič (69. Havel), Červ, Valenta (84. Panoš), Spáčil (69. Souaré) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vydra, Adu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Durosinmi (69. Kabongo). Trenér: Koubek

Rangers: Butland –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Tavernier, Djiga, Souttar, Jefté –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Diomandé (68. Rothwell), Raskin –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Antman (87. Bajrami), Cameron (69. Dowell), Gassama (87. Cortés) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Dessers (54. Danilo Pereira). Trenér: Martin

12. srpna 2025 21:54

Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií

Související

Tomáš Chorý

Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Už po třech ligových kolech musela Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) sáhnout k vyššímu trestu pro někoho z prvoligových fotbalistů. Konkrétně se tak jedná o slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten za svůj zákrok, kdy v závěru zápasu v 95. minutě na Slovácku (1:0 pro Slavii) udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heči, totiž obdržel šestizápasový trest.
Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.

Více souvisejících

Fotbal FC Viktoria Plzeň fotbal liga mistrů

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie

Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Dmytro Zolotukhin

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š

před 7 hodinami

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu

Ukrajina musí dostat jasné bezpečnostní garance od USA a Evropy, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS) po nedělní videokonferenci evropských lídrů, která předcházela dnešní schůzce v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítá ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus. 

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Válka v Izraeli

Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu

Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií

Americký ministr zahraničí Marco Rubio odmítl tvrzení médií, že evropští lídři cestují na jednání do Oválné pracovny proto, aby ochránili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před „šikanou“. Podle Rubia je toto tvrzení „hloupé“ a evropští lídři se jednání účastní proto, že jsou již týdny nedílnou součástí mírových jednání.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy