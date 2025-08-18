Plzeň doma srdnatě dospěla k vítězství nad Rangers. Výhra 2:1 ji ale k postupu nestačila

Fotbalistům Plzně bylo už před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů jasné, že je nečeká vzhledem k výsledku z prvního zápasu, kdy v Glasgow s Rangers prohráli jasně 0:3, nic jednoduchého. Přesto plzeňští v čele s koučem Miroslavem Koubkem slibovali, že na hřišti v odvetě nechají všechno a dají do odvety sto procent. Dá se říct, že to se nakonec vyplnilo a nad Rangers se nakonec Zápaodočechům podařilo i vyhrát, ovšem výsledek 2:1 pro Viktoriány znamená, že je na podzim místo vysněné Ligy mistrů čeká účast v Evropské lize.
Že slova o výrazně lepším výkonu ze strany Plzně myslí kouč Koubek vážně, o tom svědčí ta skutečnost, že do odvety proti Rangers nasadil hned tři útočníky ve složení Durosinmi-Adu-Vydra a na rozdíl od úvodního zápasu ve Skotskul, v obraně se pak představil místo Markoviče mladý Paluska a v záloze se ukázal pro změnu Valenta. Poprvé od zranění v zápase s Jabloncem se pak do branky postavila obvyklá jednička Viktoriánů Jedlička.
Na domácích bylo od úvodního výkopu skutečně znát, že chtějí hned od prvních minut zatlačit na soupeře a zdramatizovat tak vývoj dvojzápasu, ale celkem záhy převzali iniciativu na hřišti hosté ze Skotka a až do 20. minuty to byli oni, kteří drželi více času balon na svých kopačkách. Domácí tak tedy čekali až do druhé půlky prvního dějství na své první příležitosti. Do jedné z nich se tehdy dostal například Memič, jehož křížná střela nakonec minula branku. O něco přesnější byl ve 27. minutě při střele zpoza vápna Červ, kterého gólman Butland vychytal. Z následného rohového kopu se zaskvěl hostující brankář podruhé, když na břevno vyrazil střelu hlavičkujícího Spáčila.
Na další šanci svých miláčků si museli domácí fanoušci počkat do 38. minuty, kdy se z pravé strany podařilo dostat do brejkové situace Aduovi, ale protože byl nakonec v tísni, zamířil mimo. O tři minuty později se ale přeci jenom podařilo Západočechům otevřít stav zápasu, když zaskočili soupeře rychle rozehraným volným přímým kopem, na jehož začátku Spáčil přenesl hru napravo na Memiče, který dokázal obejít bránícího protihráče, aby poté nahrál na nabíhajícího Durosinmiho a právě on tak poslal míč do sítě, 1:0 pro Plzeň.
V aktivním pojetí hry pokračovali Viktoriáni i po změně stran a to takovým způsobem, že hostům trvalo než se vymanili z jejich tlaku. V rámci něj vzešlo v 50. minutě zakončení Memiče, který vystřelil jen těsně vedle vzdálenější tyče. Chvíli na to potkala Západočechy nepříjemnost v podobě brzkého odchodu ze hřiště v podání Dweha, jenž se zranil a místo kterého tak na hrací plochu přišel Markovič.
Dlouho to vypadalo, že gólman Jedlička, jenž nastoupil s ochrannou maskou, nebude mít moc co na práci, po uběhnutí hodiny hry ale dali o sobě hosté poprvé výrazně v zápase vědět a to tak že navíc efektivně. Vše začalo zpětnou přihrávkou Diomandého na střídajícího Pereirua, jenž vystřelil tak, že trefil ještě Camerona, který tak míč usměrnil svou tečí za Jedličkova záda, 1:1. Sen o postupu se tak Plzni výrazně vzdálil, jelikož museli do konce zápasu vstřelit ještě tři branky.
Cestu k nim chtěl otevřít střídající Kabongo, avšak ten ve své šanci jen přestřelil a mezi tři tyče se následně netrefil ani Vydra. V 75. minutě neuspěl ani Adu, proti němuž výtečně zasáhl gólman Butland. To byla doba, kdy se domácím podařilo opět soupeře dostávat pod tlak. Vyniknout gólmana Butlanda nechal v 79. minutě také další střídající Havel. Záhy ve své další možnosti neuspěl Vydra, ale v 83. minutě už se domácí dočkali. Kabongův centr totiž tehdy hlavičkou zužitkoval Markovič, 2:1 pro Plzeň.
Do závěrečného hvizdu však ale další branku plzeňští nepřidali, stejně jako ji nepřidali ani hosté a tak po sedmiminutovém divokém nastavení nakonec sudí Marciniak ukončil zápas, který sice plzeňští vyhráli, k vysněnému postupu jim to ale nestačilo. I tak ale plzeňští fanoušci ocenili výkon Viktoriánů potleskem.
Konečný výsledek odvetného zápasu 3. předkola fotbalové Ligy mistrů UEFA (12.8.2025):
Viktoria Plzeň – Glasgow Rangers 2:1 (1:0)
Branky: 41. Durosinmi, 83. Markovič – 61. Cameron. Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik – Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Paluska – Gassama, Djiga. Diváci: 11 341
První zápas: 0:3, postoupili Rangers
Plzeň: Jedlička – Paluska, Dweh (56. Markovič), Jemelka – Memič (69. Havel), Červ, Valenta (84. Panoš), Spáčil (69. Souaré) – Vydra, Adu – Durosinmi (69. Kabongo). Trenér: Koubek
Rangers: Butland – Tavernier, Djiga, Souttar, Jefté – Diomandé (68. Rothwell), Raskin – Antman (87. Bajrami), Cameron (69. Dowell), Gassama (87. Cortés) – Dessers (54. Danilo Pereira). Trenér: Martin
