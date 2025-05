Biden v rozhovoru spílal Trumpovi: Co se to sakra děje? Který prezident takhle mluví?

Hlavním terčem jeho kritiky se stal způsob, jakým současný prezident Donald Trump přistupuje k ukončení války na Ukrajině. „Putin věří, že Ukrajina je součástí Ruska, a kdokoli si myslí, že se zastaví, pokud bude v rámci mírové dohody postoupena část území, je prostě hlupák,“ uvedl Biden podle BBC.

Zároveň varoval, že Trump svým přístupem „změní moderní dějiny světa“. Podle něj se Trump snaží o „moderní appeasement“. „Evropa ztratí důvěru v jistotu Ameriky a její vedení. (Evropští) lídři se ptali, co mají teď dělat. Mohou se spolehnout na Spojené státy? Budou tam?“ popsal atmosféru mezi spojenci.

Biden se rovněž ostře vymezil vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Prostě nechápu, jak si lidé mohou myslet, že když dovolíme diktátorovi, zločinci, aby se rozhodl, že si vezme značnou část území, které mu nepatří, že to ho uspokojí. Nechápu to,“ řekl.

Připomněl i únorové setkání mezi Trumpem, viceprezidentem JD Vancem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, během něhož se Zelenskyj stal terčem ostrých verbálních útoků. „Způsob, jakým se to odehrálo, mi připadal pod úroveň Ameriky,“ míní Biden.

Bývalý prezident rovněž zdůraznil, že během jeho funkčního období USA poskytly Ukrajině adekvátní podporu. „Dali jsme jim vše, co potřebovali k zajištění své nezávislosti, a byli jsme připraveni reagovat agresivněji, pokud by Putin znovu zaútočil,“ uvedl.

V rozhovoru se Biden vrátil i ke svému rozhodnutí znovu nekandidovat. „Všechno se odehrálo tak rychle, že bylo těžké odejít. Bylo to těžké rozhodnutí. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Myslím, že... bylo to prostě těžké rozhodnutí,“ přiznal.

Kritický byl i k některým Trumpovým výrokům o tom, že by USA měly získat zpět Panamský průplav, koupit Grónsko nebo připojit Kanadu jako 51. stát. „Co se to sakra děje? Který prezident takhle mluví? Takoví my nejsme. Jde nám o svobodu, demokracii, příležitosti, ne o konfiskaci,“ zdůraznil Biden.