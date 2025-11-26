Mír na dosah ruky? Mezi tím, co USA žádají a co je Ukrajina ochotna přijmout, jsou obrovské rozdíly, píše CNN

Navzdory tomu, že zbývá jen „několik bodů nesouhlasu“, prezident Trump ohlásil, že jeho tým dosáhl „obrovského pokroku“ směrem k ukončení války Ruska na Ukrajině. Již dříve, po jednáních v Ženevě o víkendu, vyzněl i jeho nejvyšší diplomat, americký ministr zahraničí Marco Rubio, neúnavně optimisticky. Trval na tom, že „položky, které zbývají, nejsou nepřekonatelné“.
Dokonce bylo v Abu Dhabi, kde se americký vojenský vyslanec setkal s ruskými představiteli, prohlášeno, že „Ukrajinci souhlasili s mírovou dohodou“, i když zbývá „vyřešit jen některé drobné detaily“. Toto je jednotně optimistický pohled, který Trumpova administrativa prosazuje v rámci probíhajících citlivých a náročných jednání. Jejich cílem je vytvořit společnou americkou, ukrajinskou a evropskou pozici ohledně sjednaného ukončení konfliktu na Ukrajině.
Podle vysoce postaveného ukrajinského zdroje, který má přímé znalosti o jednáních, však stále existují značné rozdíly mezi tím, co Trumpova administrativa po Ukrajině žádá, a tím, co jsou úřady v Kyjevě připraveny akceptovat. Zdroj sice souhlasil s představiteli Trumpovy administrativy, že bylo dosaženo „konsensu“ ve většině bodů stanovených v uniklém 28bodovém americkém mírovém návrhu.
Zdroj však uvedl, že namísto jen několika drobných bodů nesouhlasu stále existují přinejmenším tři klíčové oblasti, kde přetrvávají zásadní rozdíly. Tyto rozdíly by mohly úsilí o vyjednání konce konfliktu zmařit nebo mu pomoci.
První citlivou otázkou je, zda by se Ukrajina měla vzdát klíčových území v Donbasu, která jsou sice anektována, ale dosud Ruskem plně nedobyta. Zahrnuje to i „opevněný pás“ silně bráněných měst a obcí, které jsou považovány za životně důležité pro ukrajinskou bezpečnost.
Dřívější americké návrhy volaly po tom, aby Ukrajina toto území předala a aby se stalo demilitarizovanou zónou spravovanou Ruskem. Ukrajinský zdroj pro CNN uvedl, že v tomto návrhu došlo k „určitému pokroku“, ale nebylo dosud dosaženo žádného rozhodnutí o podstatě nebo znění návrhů.
Za druhé se stále diskutuje o kontroverzním americkém návrhu, aby Ukrajina omezila velikost své armády na 600 000 vojáků, což je číslo předpokládané v původním 28bodovém plánu. Ukrajinský zdroj sdělil CNN, že se sice hovořilo o novém, vyšším počtu, ale Kyjev stále požaduje další změny, než bude připraven s takovým omezením své armády souhlasit.
Nakonec, co se týče požadavku, aby se Ukrajina vzdala ambice na členství v NATO, zdroj CNN potvrdil, že tento požadavek zůstává nepřijatelný. Takový ústupek by vytvořil „špatný precedens“ a fakticky by dal Rusku veto nad západní vojenskou aliancí, „jejíž ani není členem“.
Všechny tyto tři body – vzdání se anektovaného území, demilitarizace Ukrajiny a její trvalé vyloučení z NATO – jsou Kremlem nejčastěji uváděny jako důvody k vedení války na Ukrajině. Jejich vyřešení ve prospěch Ruska jsou zároveň hlavními podmínkami Moskvy pro ukončení její brutální kampaně.
Nicméně pro Ukrajinu jsou všechny tři tyto body citlivými a dlouholetými nepřekročitelnými hranicemi, za které bojovaly a umíraly desítky tisíc ukrajinských vojáků. Formálně ustoupit z kteréhokoli z nich je obrovský požadavek a nese potenciální značná rizika pro ukrajinské lídry, kteří by se o to pokusili.
Bez ohledu na to, jakým způsobem to Trumpova administrativa prezentuje, se nejedná jen o „několik zbývajících bodů nesouhlasu“, „položky, které nejsou nepřekonatelné“, nebo dokonce „drobné detaily k vyřešení“.
Ukrajina souhlasí s mírovým plánem. Zelenskyj se chce setkat s Trumpem
Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost
Ukrajina souhlasí s mírovým plánem. Zelenskyj se chce setkat s Trumpem
Sousedé Česka už navazují styky s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Během pondělní návštěvy v Praze s ním jednal polský prezident Karol Nawrocki. Babiš zdůraznil důležitost spolupráce v rámci V4.
Zdroj: Jan Hrabě