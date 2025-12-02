Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva

2. prosince 2025 11:48

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA
Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder“ (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.

Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová v pondělí uvedla, že ministr obrany Pete Hegseth sice útoky povolil, ale nevydal rozkaz „zabít všechny“, jak uváděla zmíněná zpráva. Leavittová potvrdila, že admirál Frank Bradley nařídil dodatečný úder a „jednal v souladu se svými pravomocemi a zákonem“. Od začátku září bylo při podobných útocích v Karibském moři zabito více než osmdesát osob. Každé oznámení amerických úředníků bývá obvykle doprovázeno zrnitým videem, avšak bez důkazů o údajném obchodování s drogami. Jen málo podrobností je známo o tom, kdo nebo co bylo na palubě plavidel.

Trumpova administrativa tvrdí, že jedná v sebeobraně, když ničí lodě převážející nelegální drogy do USA. Zákonodárci z řad Republikánů i Demokratů vyjádřili znepokojení nad zprávou o incidentu z 2. září a slíbili provedení kongresových kontrol úderů. Tisková tajemnice Leavittová prohlásila, že prezident Trump a ministr Hegseth dali jasně najevo, že narkoteroristické skupiny označené prezidentem podléhají smrtícímu cílení v souladu s válečným právem. Nepotvrdila ani to, že první úder přežili dva lidé, ani to, že cílem druhého útoku bylo je zabít.

Zprávy, že Hegseth vydal pokyn k zabití všech na palubě plavidla, obnovily obavy ohledně zákonnosti amerických vojenských úderů proti údajným drogovým lodím. Hegseth obvinění odmítl s tím, že jsou „vykonstruovaná, pobuřující a hanlivá“. V pondělí na sociální síti uvedl, že admirál Bradley je „americký hrdina, skutečný profesionál a má jeho stoprocentní podporu“. Americká vojenská přítomnost v Karibiku byla v posledních týdnech rozšířena v rámci operace, kterou administrativa označuje za protidrogovou. Trump ve čtvrtek varoval, že úsilí USA o zastavení venezuelského obchodu s drogami „po zemi“ začne „velmi brzy“. Senátní výbor pro ozbrojené služby o víkendu uvedl, že zahájí „důkladný dohled s cílem zjistit fakta“ související s útokem z 2. září. Republikánský předseda výboru, senátor Roger Wicker, oznámil, že zákonodárci plánují pohovor s admirálem, který měl operaci na starosti.

Několik expertů vyjádřilo vážné pochybnosti o tom, že by druhý úder na údajné přeživší mohl být považován za legální podle mezinárodního práva. Přeživší mohli podléhat ochraně poskytované ztroskotaným námořníkům nebo vojákům, kteří jsou neschopni pokračovat v boji. Trumpova administrativa tvrdí, že její operace v Karibiku představují ne-mezinárodní ozbrojený konflikt s údajnými obchodníky s drogami. Pravidla boje v takových konfliktech, stanovená v Ženevských konvencích, zakazují cílení na zraněné účastníky a nařizují, že tito účastníci by měli být zadrženi a ošetřeni. Za bývalého prezidenta Baracka Obamy byla americká armáda podrobena kritice za používání „dvojitého úderu“ drony, což někdy vedlo k civilním obětem.

Venezuelské Národní shromáždění v neděli útoky na lodě odsoudilo a slíbilo provedení „důsledného a důkladného vyšetřování“ incidentu z 2. září. Venezuelská vláda obvinila USA z podněcování napětí v regionu s cílem svrhnout vládu. Generální prokurátor Venezuely Tarek William Saab v rozhovoru v pondělí uvedl, že Trumpova obvinění pramení z „velké závisti“ vůči přírodním zdrojům země. Vyzval k přímému dialogu mezi vládami USA a Venezuely, aby se „vyčistila toxická atmosféra“.

Trump v neděli potvrdil, že měl krátký telefonický hovor s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, ve kterém na něj naléhal, aby rezignoval a opustil Venezuelu se svou rodinou. Trump odmítl Madurův požadavek na amnestii pro jeho hlavní poradce a na to, aby si ponechal kontrolu nad armádou po odstoupení z vlády. Američtí úředníci obviňují Madura, že je součástí „teroristické“ organizace Cartel of the Suns, která se údajně podílí na obchodování s drogami. Maduro tato tvrzení popírá.

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder" (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.

