Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder“ (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.
Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová v pondělí uvedla, že ministr obrany Pete Hegseth sice útoky povolil, ale nevydal rozkaz „zabít všechny“, jak uváděla zmíněná zpráva. Leavittová potvrdila, že admirál Frank Bradley nařídil dodatečný úder a „jednal v souladu se svými pravomocemi a zákonem“. Od začátku září bylo při podobných útocích v Karibském moři zabito více než osmdesát osob. Každé oznámení amerických úředníků bývá obvykle doprovázeno zrnitým videem, avšak bez důkazů o údajném obchodování s drogami. Jen málo podrobností je známo o tom, kdo nebo co bylo na palubě plavidel.
Trumpova administrativa tvrdí, že jedná v sebeobraně, když ničí lodě převážející nelegální drogy do USA. Zákonodárci z řad Republikánů i Demokratů vyjádřili znepokojení nad zprávou o incidentu z 2. září a slíbili provedení kongresových kontrol úderů. Tisková tajemnice Leavittová prohlásila, že prezident Trump a ministr Hegseth dali jasně najevo, že narkoteroristické skupiny označené prezidentem podléhají smrtícímu cílení v souladu s válečným právem. Nepotvrdila ani to, že první úder přežili dva lidé, ani to, že cílem druhého útoku bylo je zabít.
Zprávy, že Hegseth vydal pokyn k zabití všech na palubě plavidla, obnovily obavy ohledně zákonnosti amerických vojenských úderů proti údajným drogovým lodím. Hegseth obvinění odmítl s tím, že jsou „vykonstruovaná, pobuřující a hanlivá“. V pondělí na sociální síti uvedl, že admirál Bradley je „americký hrdina, skutečný profesionál a má jeho stoprocentní podporu“. Americká vojenská přítomnost v Karibiku byla v posledních týdnech rozšířena v rámci operace, kterou administrativa označuje za protidrogovou. Trump ve čtvrtek varoval, že úsilí USA o zastavení venezuelského obchodu s drogami „po zemi“ začne „velmi brzy“. Senátní výbor pro ozbrojené služby o víkendu uvedl, že zahájí „důkladný dohled s cílem zjistit fakta“ související s útokem z 2. září. Republikánský předseda výboru, senátor Roger Wicker, oznámil, že zákonodárci plánují pohovor s admirálem, který měl operaci na starosti.
Několik expertů vyjádřilo vážné pochybnosti o tom, že by druhý úder na údajné přeživší mohl být považován za legální podle mezinárodního práva. Přeživší mohli podléhat ochraně poskytované ztroskotaným námořníkům nebo vojákům, kteří jsou neschopni pokračovat v boji. Trumpova administrativa tvrdí, že její operace v Karibiku představují ne-mezinárodní ozbrojený konflikt s údajnými obchodníky s drogami. Pravidla boje v takových konfliktech, stanovená v Ženevských konvencích, zakazují cílení na zraněné účastníky a nařizují, že tito účastníci by měli být zadrženi a ošetřeni. Za bývalého prezidenta Baracka Obamy byla americká armáda podrobena kritice za používání „dvojitého úderu“ drony, což někdy vedlo k civilním obětem.
Venezuelské Národní shromáždění v neděli útoky na lodě odsoudilo a slíbilo provedení „důsledného a důkladného vyšetřování“ incidentu z 2. září. Venezuelská vláda obvinila USA z podněcování napětí v regionu s cílem svrhnout vládu. Generální prokurátor Venezuely Tarek William Saab v rozhovoru v pondělí uvedl, že Trumpova obvinění pramení z „velké závisti“ vůči přírodním zdrojům země. Vyzval k přímému dialogu mezi vládami USA a Venezuely, aby se „vyčistila toxická atmosféra“.
Trump v neděli potvrdil, že měl krátký telefonický hovor s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, ve kterém na něj naléhal, aby rezignoval a opustil Venezuelu se svou rodinou. Trump odmítl Madurův požadavek na amnestii pro jeho hlavní poradce a na to, aby si ponechal kontrolu nad armádou po odstoupení z vlády. Američtí úředníci obviňují Madura, že je součástí „teroristické“ organizace Cartel of the Suns, která se údajně podílí na obchodování s drogami. Maduro tato tvrzení popírá.
Související
Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
před 1 hodinou
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
před 2 hodinami
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
před 3 hodinami
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
před 3 hodinami
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
před 4 hodinami
Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici
před 5 hodinami
Počasí se o příštím víkendu oteplí
včera
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
včera
Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový
včera
Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily
včera
FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku
Aktualizováno včera
Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová
včera
Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince
včera
EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze
včera
Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle
včera
Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii
včera
Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů
včera
"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války
včera
BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války
včera
Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti
Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.
Zdroj: Libor Novák