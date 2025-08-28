Bílý dům odvolal ředitelku CDC. Odmítla schvalovat nevědecké pokyny

Bílý dům odvolal ředitelku amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarez, protože včera odmítla rezignovat na svou funkci. Prezidentská kancelář ve svém prohlášení uvedla, že její názory nejsou v souladu s prezidentovou agendou.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo její odchod již dříve. To však vyprovokovalo prohlášení ze strany právníků Dr. Monarez, kteří potvrdili, že o jejím odvolání nebyla informována a sama rezignovat nehodlá. Dodali, že se stala terčem, protože „odmítla slepě schvalovat nevědecké a lehkomyslné pokyny a propouštět oddané odborníky na zdraví“. Právníci navíc obvinili ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. z „zneužívání veřejného zdraví“.

Susan Monarez, která je dlouholetou vědkyní, byla do čela CDC navržena prezidentem Donaldem Trumpem. K jejímu jmenování došlo po té, co Trump stáhl svou první volbu, bývalého republikánského kongresmana Davea Weldona, který byl kritizován za své názory na očkování a autismus. Odvolaná ředitelka byla vůbec první v čele CDC za posledních padesát let, která neměla lékařský titul.

Po oznámení jejího odchodu z agentury rezignovali nejméně tři další vysoce postavení úředníci CDC. Patřila mezi ně hlavní lékařka Debra Houry, která ve svém rezignačním dopise upozornila na nárůst dezinformací o vakcínách. Dále kritizovala plánované škrty v rozpočtu agentury. Své pozice opustili také Daniel Jernigan, který vedl Národní centrum pro infekční nemoci, a Demetre Daskalakis, vedoucí Národního centra pro imunizaci a respirační choroby. K rezignacím přibyla podle NBC i Jennifer Layden, ředitelka úřadu pro data o veřejném zdraví.

K odchodům klíčových osob z agentury dochází v době, kdy odborníci na zdraví vyjadřují obavy z přístupu, který CDC zaujímá pod vedením Kennedyho, jenž je vakcinační skeptik.

Zaměstnanci agentury již dříve napsali otevřený dopis, v němž obvinili Kennedyho z podněcování násilí vůči zdravotnickým pracovníkům prostřednictvím jeho antivakcinační rétoriky. Před necelým měsícem navíc odbory zastupující zaměstnance CDC oznámily, že propustily přibližně šest set lidí, kteří pracovali na řešení infekčních nemocí.

Trump vyzval ke stíhání George Sorose. Viní ho z nepokojů v USA

