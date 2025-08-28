Bílý dům odvolal ředitelku CDC. Odmítla schvalovat nevědecké pokyny

Bílý dům odvolal ředitelku amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarez, protože včera odmítla rezignovat na svou funkci. Prezidentská kancelář ve svém prohlášení uvedla, že její názory nejsou v souladu s prezidentovou agendou.
Ministerstvo zdravotnictví oznámilo její odchod již dříve. To však vyprovokovalo prohlášení ze strany právníků Dr. Monarez, kteří potvrdili, že o jejím odvolání nebyla informována a sama rezignovat nehodlá. Dodali, že se stala terčem, protože „odmítla slepě schvalovat nevědecké a lehkomyslné pokyny a propouštět oddané odborníky na zdraví“. Právníci navíc obvinili ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. z „zneužívání veřejného zdraví“.
Susan Monarez, která je dlouholetou vědkyní, byla do čela CDC navržena prezidentem Donaldem Trumpem. K jejímu jmenování došlo po té, co Trump stáhl svou první volbu, bývalého republikánského kongresmana Davea Weldona, který byl kritizován za své názory na očkování a autismus. Odvolaná ředitelka byla vůbec první v čele CDC za posledních padesát let, která neměla lékařský titul.
Po oznámení jejího odchodu z agentury rezignovali nejméně tři další vysoce postavení úředníci CDC. Patřila mezi ně hlavní lékařka Debra Houry, která ve svém rezignačním dopise upozornila na nárůst dezinformací o vakcínách. Dále kritizovala plánované škrty v rozpočtu agentury. Své pozice opustili také Daniel Jernigan, který vedl Národní centrum pro infekční nemoci, a Demetre Daskalakis, vedoucí Národního centra pro imunizaci a respirační choroby. K rezignacím přibyla podle NBC i Jennifer Layden, ředitelka úřadu pro data o veřejném zdraví.
K odchodům klíčových osob z agentury dochází v době, kdy odborníci na zdraví vyjadřují obavy z přístupu, který CDC zaujímá pod vedením Kennedyho, jenž je vakcinační skeptik.
Zaměstnanci agentury již dříve napsali otevřený dopis, v němž obvinili Kennedyho z podněcování násilí vůči zdravotnickým pracovníkům prostřednictvím jeho antivakcinační rétoriky. Před necelým měsícem navíc odbory zastupující zaměstnance CDC oznámily, že propustily přibližně šest set lidí, kteří pracovali na řešení infekčních nemocí.
Související
Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
USA (Spojené státy americké) , Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) , Bílý dům USA
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Bílý dům odvolal ředitelku CDC. Odmítla schvalovat nevědecké pokyny
před 1 hodinou
Masivní ruský útok na Kyjev: Nejméně osm mrtvých, desítky zraněných
před 2 hodinami
Počasí na začátku září: Tropické teploty dlouho nevydrží, ochladí se
včera
Trump vyzval ke stíhání George Sorose. Viní ho z nepokojů v USA
včera
Izraelská armáda: Pásmo Gazy dobudeme, evakuace města je nevyhnutelná
včera
Zasahujeme proti Hamásu, tvrdí Izraelci. Statistiky zraněných dětí v Gaze ale ukazují něco jiného
včera
Macronovi se pod rukama sype vláda. Má tři možnosti, jak reagovat
včera
Tajné operace podporující odtržení Grónska od Dánska? Kodaň si předvolala nejvyššího amerického diplomata
včera
Zabití pěti reportérů v Gaze je jeden z nejbrutálnějších pokusů o umlčení novinářů v historii
včera
Izraelská armáda provedla razii na severu okupovaného Západního břehu Jordánu
včera
Ruská letadla po setkání Putina s Trumpem opakovaně operují u pobřeží Aljašky
včera
Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem
včera
Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?
včera
Počasí zabíjí víc, než si myslíme. Kácení tropických pralesů připravilo o život půl milionu lidí
včera
Platíme za zmařenou šanci z 90. let. Evropa a Rusko mohli být partnery, převládly ale staré zvyky
včera
Přední evropští lídři přijeli do Moldavska. Vyslali signál, že země proti Rusku není sama
včera
Vědci zachytili záhadný záblesk z vesmíru. Může rozluštit jedno z největších tajemství
včera
Ukázka slabosti Evropy: Proč je obchodní dohoda s USA prohrou EU?
včera
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
včera
Počasí si zřejmě vyžádá výstrahu. Meteorologové avizují další tropy
Schyluje se ke zřejmě poslední výstraze před vysokými teplotami během letošního léta. Na Moravě a ve Slezsku mají čtvrteční maxima vystoupat nad 31 stupňů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě