Izrael vyhodil ze země Gretu Thunbergovou

Izraelské ozbrojené síly zastavily a převzaly kontrolu nad lodí s humanitární pomocí směřující do Pásma Gazy. Na palubě plavidla s názvem „Madleen“ byli mimo jiné známá švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a francouzská europoslankyně Rima Hassanová. Všichni byli zadrženi a odvezeni do izraelského přístavu s tím, že budou vráceni zpět do svých domovských zemí.