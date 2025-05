Rulík nechal v nominaci místo pro Nečase. Zranění nepustilo na MS Kempného

Vedle očekávaných jmen se v nominaci nachází oproti loňské sestavě i několik nováčků, mezi nimi nalezneme třeba Jiřího Ticháčka, jenž nahradil Michala Kempného, jenž se během sobotního duelu se Švédskem zranil. Poslední volné místo v nominaci je pak určené pro Martina Nečase, u něhož se čeká na výsledek lékařské prohlídky.

Zmiňovaný kladenský obránce Jiří Ticháček pak není jediným nováčkem v národním týmu, který odcestuje na mistrovství světa. Ticháček je mimochodem jedním z nejmladších hráčů na soupisce, je mu 22 let, stejně jako Davidu Špačkovi. Naopak veteránem je devětatřicetiletý kapitán Roman Červenka, pro nějž to bude už dvanáctá účast na MS.

Mezi gólmany se pak nacházejí hned další dva debutanti, konkrétně Daniel Vladař (Calgary) a Josef Kořenář (Sparta Praha). Ty ještě doplňuje Karel Vejmelka (Utah). Právě mezi brankáři byla pro trenéry situace kolem nominace nejjasnější.

Kromě těchto tří gólmanů je pak zapsáno do pole prozatím dalších 21 jmen. A protože dosud v týmu bylo hned 21 útočníků, bylo jasné, že několik z nich muselo z kola ven. Nakonec „černý Petr“ padl na bratry (Michal a Ondřej) Kovařčíkovi, Filipa Chlapíka, Jiřího Černocha, Kristiana Reichela, Pavla Kousala, Kevina Klímu a Radana Lence.

Na MS se pak nepodívají ani tři obránci: Jan Košťálek, Radek Kučeřík a Michal Kempný, jehož účast zhatilo zranění, které si přivodil v sobotu proti Švédsku. „Všechno ovlivnilo zranění Michala Kempného i rozhodnutí Honzy Košťálky, u kterého hrály roli osobní důvody,“ uvedl k tomuto rozhodnutí kouč Rulík.

Zpátky k těm, pro které to bude první MS v národním týmu, mezi nimi jsou i obránci Daniel Gazda a Filip Pyrochta a také útočníci Jakub Lauko, Adam Klapka a Petr Kodýtek. S posledně jmenovaným se do konečné nominace obecně příliš nepočítalo. „Kodýtkův projev v zápase (se Švýcarskem v Brně) nás přesvědčil. Jede od prvního do posledního střídání na sto procent. Nekoukal doleva, doprava a nechal na ledě úplně všechno. Věřím, že bude pokračovat ve svém charakteru i pracovitosti i na mistrovství,“ vysvětlil Rulík, proč ukázal právě na něj a prozradil také, proč nevzal Michala Kovařčíka. „Michal měl zranění v oblasti kotníku, proto nejprve odjel z kempu na domácí léčení, pak se znovu zapojil. Potřeboval odpočívat a deficit zátěže se v turnaji projevil. Nakonec jsme se tak rozhodli pro jiného centra,“ dodal.

Vyjádřil také radost nad tím, že do Dánska pojede hned třináct mistrů světa z loňského šampionátu. „Málokdy se stane, aby skladba týmu byla stejná. Ale kluci, kteří si tím loni prošli, už ví, jaká byla cesta. V kabině si k tomu řeknou svoje, aniž bychom jim cokoliv říkali. Jádro v týmu máme stejné, a jsem rád, že ho máme,“ řekl Rulík.

Realizační tým se také pozastavil nad tím, proč na soupisce ještě nechává jedno místo volné. Očekává, jak dopadne lékařská prohlídka útočníka Martina Nečase, jehož Colorado vypadlo z play-off NHL. „Kontaktoval jsem nejprve generálního manažera, který ho uvolnil. Pak jsem se spojil s Martinem a ten potvrdil, že by rád reprezentoval. Všechno stojí na zdravotní prohlídce. Pokud projde, tak se k nám co nejrychleji připojí,“ řekl k tomu konkrétně generální manažer národního týmu Jiří Šlégr.

Na závěrečné boje NHL o Stanleyův pohár se realizační tým bude dívat i nadále, vzhledem k tomu, že by rádo do řad národního týmu přivedlo Tomáše Hertla z Vegas a Davida Kämpfa z Toronta. Z rodinných důvodů se naopak trenérům omluvil Radek Faksa ze St. Louis. Už dříve se rozhodlo o účasti Davida Pastrňáka, který se k týmu připojí v úterý na srazu v Praze krátce před odletem do Dánska.

Tam začnou svou cestu za vysněnou obhajobou zlata čeští reprezentanti hned v první hrací den, v pátek 9. května, kdy od 16:20 budou hrát v Herningu se Švýcarskem.

Nominace národního týmu na MS v hokeji 2025 v Herningu a ve Stockholmu:

Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha), Daniel Vladař (Calgary/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL)



Obránci: Jakub Krejčík (Sparta Praha), Tomáš Kundrátek (Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Libor Hájek (Pardubice), Jiří Ticháček (Kladno), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL), David Špaček (Iowa/AHL)



Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jáchym Kondelík (všichni Pardubice), Matěj Stránský, Filip Zadina (oba Davos/Švýc.), David Pastrňák, Jakub Lauko (oba Boston/NHL), Michael Špaček (Sparta Praha), Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Jakub Flek (Brno), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.), Adam Klapka (Calgary/NHL)