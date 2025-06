Jak porazit extrémní počasí? Macron řekl, kdo je náš největší spojenec

„Zatímco Země se otepluje, oceány vřou,“ řekl Macron na třetí konferenci OSN o oceánech v Nice. „Vědci hlásí jevy, které jsme si dříve nedokázali představit – vlny veder v samém srdci oceánů. A jak moře stoupá, kromě požárů hrozí i zatopení.“

Oceány generují přes polovinu světového kyslíku a pohlcují asi 30 % emisí oxidu uhličitého. Tyto životně důležité funkce však ohrožuje kombinace klimatických změn, nadměrného rybolovu a znečištění. Podle zprávy UNESCO z roku 2024 obsah kyslíku v oceánech celosvětově klesá a tempo oteplování mořské vody je bezprecedentní.

Smlouva o volném moři – oficiálně známá jako Dohoda o ochraně a udržitelném využívání mořské biodiverzity v oblastech mimo národní jurisdikci – stanovuje pravidla pro vytváření chráněných mořských oblastí na mezinárodních vodách. Aby mohla vstoupit v platnost, musí ji ratifikovat alespoň 60 států. Podle Macrona k pondělnímu ránu chybělo už jen několik podpisů.

„To je vítězství,“ prohlásil francouzský prezident s tím, že díky novým závazkům 15 států se potřebná hranice brzy překročí.

Evropská komise oznámila, že do Globálního oceánského programu přispěje 40 miliony eur. „Prosím, urychlete ratifikaci. Oceány nás potřebují,“ vyzvala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Na pódiu vedle Macrona a von der Leyenové stáli také generální tajemník OSN António Guterres, prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva a prezident Kostariky Rodrigo Chaves, kteří konferenci spolupořádají.

„Moře je náš první spojenec proti změně klimatu,“ řekl Macron. Lula v projevu uvedl, že Brazílie smlouvu brzy ratifikuje. Evropská unie ji ratifikovala minulý měsíc.

Ekologické organizace oznámení vítají. Catherine Wellerová z organizace Fauna & Flora ocenila, že státy přestaly otálet a konečně přistoupily k činu. „Nyní je potřeba dokončit poslední technické kroky a pustit se do práce,“ řekla. Apelovala také na to, aby chráněné oblasti byly kvalitně spravované a propojovaly se do sítí, které chrání například migrační trasy velryb a žraloků.

Zatímco světoví lídři jednají o budoucnosti oceánů, Spojené státy se konference neúčastní. Podle amerického ministerstva zahraničí je summit v rozporu se současnými postoji vlády. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc odmítá cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje jako neslučitelné s americkou suverenitou.

Macron si neodpustil narážku na americkou absenci, když oznámil nový vědecký projekt „Mise Neptun“, který má za cíl lépe prozkoumat oceány. „Než se vydáme na Mars, pojďme poznat naši poslední hranici – oceán, našeho nejlepšího spojence,“ uvedl.

Konference, která končí v pátek, se zaměřuje na témata jako je financování ochrany životního prostředí, hlubinná těžba, nelegální rybolov nebo destruktivní rybářské metody. Jejím cílem je podpořit udržitelné využívání oceánských zdrojů a přispět k plnění globálních cílů OSN.