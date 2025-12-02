Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

2. prosince 2025

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron
Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

Zelenského návštěva v Paříži následovala po setkání ukrajinských a amerických představitelů na Floridě v neděli, které americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za produktivní. Obě strany pracovaly na revizích navrhovaného plánu, který vytvořily USA po jednání s Moskvou. Původní návrh byl však kritizován jako příliš nakloněný ruským požadavkům. Nejostřejší kritika zazněla od evropských spojenců Ukrajiny, kteří sice snahy USA o mír vítají, ale s klíčovými principy plánu nesouhlasí.

Macron na společné tiskové konferenci se Zelenským uvedl, že rozhovory o navrhovaném plánu jsou stále v „předběžné fázi“. Zdůraznil, že jedině Ukrajina jako suverénní stát může jednat o svém území. Nicméně pochválil mírové úsilí Spojených států.

Macron prohlásil, že v nadcházejících dnech proběhnou „zásadní diskuze“ mezi americkými úředníky a západními partnery. Jejich cílem je vyjasnit účast USA na bezpečnostních zárukách, které mají být Ukrajině poskytnuty po potenciálním příměří nebo mírové dohodě. Francouzský prezident trval na tom, aby Evropané hráli roli při finalizaci mírového plánu.

Uvedl, že neexistuje finalizovaný plán týkající se čistě územních otázek. Ty může dokončit výhradně prezident Zelenskyj. Nicméně otázky ohledně zmrazených aktiv, bezpečnostních záruk, vstupu do Evropské unie a evropských sankcí mohou být dokončeny pouze za účasti Evropanů u jednacího stolu.

Zároveň Macron odsoudil pokračující útoky Ruska proti Ukrajině. Poznamenal, že v době, kdy se hovoří o míru, Rusko nadále zabíjí a ničí. Zelenskyj řekl, že Rusko v poslední době zesílilo raketové útoky a údery drony na jeho zemi, aby „zlomilo“ vůli Ukrajinců k odporu. Podle Macrona bude úroveň sankčního tlaku na ruský energetický sektor v nadcházejících týdnech nejvyšší od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Domnívá se, že to představuje zásadní změnu situace.

Macronova kancelář informovala, že Macron a Zelenskyj vedli rozhovory s dalšími evropskými partnery, včetně lídrů z Británie, Německa, Polska, Itálie, Norska, Finska, Dánska a Nizozemska. Do rozhovorů byli zapojeni i představitelé Evropské unie, Antonio Costa a Ursula von der Leyenová, a generální tajemník NATO Mark Rutte. Macron a Zelenskyj také telefonovali se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem.

Bílý dům dříve označil původní americký 28bodový mírový rámec Donalda Trumpa, který požadoval omezení velikosti ukrajinské armády a územní ústupky, pouze za „koncept“, který bude „doladěn“. Macron, jako klíčový spojenec Ukrajiny, vyzval západní spojence, aby v případě příměří poskytli Ukrajině „pevné“ bezpečnostní záruky. Podpořil nasazení „uklidňujících sil“ na zemi, moři i ve vzduchu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin se v úterý odpoledne setká s americkým prezidentským vyslancem Witkoffem. Role Witkoffa v mírovém úsilí se ocitla pod drobnohledem minulý týden kvůli zprávě, že radil Putinovu poradci pro zahraniční záležitosti, jak by měl ruský vůdce prezentovat mírový plán Trumpovi.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

před 1 hodinou

Vladimir Putin

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Povodně v Asii

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Zbyněk Stanjura

Maduro, Nicolas

Vladimir Putin

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

Protesty v Gruzii, ilustrační fotografie.

Maduro, Nicolas

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

