O víkendu bude kolem oblasti nízkého tlaku vzduchu nad severozápadní Evropou nad naše území proudit teplejší vzduch od jihozápadu až západu, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, místy mlhy, ráno i mrznoucí. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, odpoledne a večer srážky na západě a východě území četnější a v Čechách nad 1100 m smíšené nebo sněhové.
Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, na jihozápadě Čech až -4 °C, na východě 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na východě až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, postupně místy mírný jižní vítr 2 až 5 m/s. Ráno ojediněle náledí
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, jen přechodně polojasno. Místy mlhy. Ojediněle slabý déšť. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C. Slabý, v Čechách místy mírný vítr jižních směrů 2 až 6 m/s.
Související
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
Výhled počasí až skoro do konce prosince. Sněžit může od středních poloh
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
včera
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
včera
Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin
včera
Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu
včera
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
včera
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
včera
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno včera
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
včera
Macron tajně varoval evropské lídry: Existuje šance, že USA zradí Ukrajinu a Evropu
včera
Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá
včera
Král Karel III. pronesl vzácné prohlášení k Ukrajině. Odsoudil Rusko
včera
Zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk
včera
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
včera
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
včera
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
včera
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
včera
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
včera
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
3. prosince 2025 21:58
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
Česko odpočítává první dny letošního prosince, během kterého se obchody znovu podřídí zákonu a během vybraných svátků zůstanou uzavřené. Na Štědrý den ale ještě na mnoha místech nakoupíte. Jeden z řetězců nicméně nechá prodejny ve středu 24. prosince uzavřené.
Zdroj: Jan Hrabě