Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu

Libor Novák

5. prosince 2025 8:23

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Německý kancléř Friedrich Merz odcestuje v pátek večer do Bruselu, aby se pokusil přesvědčit belgické vedení k podpoře půjčky pro Ukrajinu ve výši 165 miliard eur. Tato reparační půjčka má být financována z peněžní hodnoty zmrazených ruských státních aktiv, které jsou uloženy na belgickém území. Merz zrušil své původní cestovní plány do Osla, aby se mohl zúčastnit klíčové večeře s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Německý vládní mluvčí potvrdil, že cílem soukromé schůzky je vyřešit patovou situaci. Čas hraje klíčovou roli, jelikož se očekává, že ukrajinské válečné finance do dubna vyschnou. K jednání dochází poté, co Komise navrhla finanční balíček na obranu Ukrajiny.

Belgický premiér Bart De Wever setrvává v opozici vůči iniciativě. Obává se, že by Rusko mohlo kvůli vyvlastnění aktiv uložených v bruselském finančním depozitáři Euroclear zahájit odvetné akce proti Belgii doma i v zahraničí. De Wever proto požaduje železné finanční záruky od všech hlavních měst EU, než se k podpoře návrhu Komise vůbec odhodlá. Předsedkyně Komise Von der Leyenová si je Merzovy nutnosti přesvědčit Belgičana dobře vědoma, jelikož její předchozí klíčové rozhovory s De Weverem nevedly k úspěchu.

De Wever požaduje nejen podstatné záruky, které by bylo možné okamžitě vyplatit, ale také trvá na tom, aby byly všechny finanční instituce v rámci bloku, které drží ruská aktiva, podrobeny stejným standardům jako Euroclear.

Belgičané se rovněž obávají, že armáda kremelských právníků zažaluje vládu a Euroclear na základě bilaterální investiční smlouvy, kterou Belgie podepsala se Sovětským svazem v roce 1989. Tuto hrozbu opakovaně potvrdil bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Ten ve čtvrtek na sociálních sítích dokonce uvedl, že pokud "šílená EU ukradne zmrazená ruská aktiva na 'reparační půjčku'," mohou to považovat za "casus belli" se všemi relevantními důsledky.

Navzdory obavám Belgie Komise opakovaně bagatelizuje vnímaná právní rizika. Merz ale naznačil, že chápe obavy Belgie a tlačí na rychlé řešení. "Plně chápu, že zejména belgická vláda, v jejíž zemi se velká část zmrazených aktiv nachází, se nemůže spoléhat pouze na politické závazky," napsal německý lídr v komentáři pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Tyto diskuse musí začít okamžitě a být rychle uzavřeny," dodal Merz. Evropští lídři mají iniciativu projednat na summitu 18. prosince. Neúspěch by znamenal, že by vlády EU musely použít peníze daňových poplatníků, aby zajistily přežití Ukrajiny.

včera

Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér

Friedrich Merz (CDU) Bart De Wever

Friedrich Merz (CDU)

