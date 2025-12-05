Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu

Německý kancléř Friedrich Merz odcestuje v pátek večer do Bruselu, aby se pokusil přesvědčit belgické vedení k podpoře půjčky pro Ukrajinu ve výši 165 miliard eur. Tato reparační půjčka má být financována z peněžní hodnoty zmrazených ruských státních aktiv, které jsou uloženy na belgickém území. Merz zrušil své původní cestovní plány do Osla, aby se mohl zúčastnit klíčové večeře s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Německý vládní mluvčí potvrdil, že cílem soukromé schůzky je vyřešit patovou situaci. Čas hraje klíčovou roli, jelikož se očekává, že ukrajinské válečné finance do dubna vyschnou. K jednání dochází poté, co Komise navrhla finanční balíček na obranu Ukrajiny.
Belgický premiér Bart De Wever setrvává v opozici vůči iniciativě. Obává se, že by Rusko mohlo kvůli vyvlastnění aktiv uložených v bruselském finančním depozitáři Euroclear zahájit odvetné akce proti Belgii doma i v zahraničí. De Wever proto požaduje železné finanční záruky od všech hlavních měst EU, než se k podpoře návrhu Komise vůbec odhodlá. Předsedkyně Komise Von der Leyenová si je Merzovy nutnosti přesvědčit Belgičana dobře vědoma, jelikož její předchozí klíčové rozhovory s De Weverem nevedly k úspěchu.
De Wever požaduje nejen podstatné záruky, které by bylo možné okamžitě vyplatit, ale také trvá na tom, aby byly všechny finanční instituce v rámci bloku, které drží ruská aktiva, podrobeny stejným standardům jako Euroclear.
Belgičané se rovněž obávají, že armáda kremelských právníků zažaluje vládu a Euroclear na základě bilaterální investiční smlouvy, kterou Belgie podepsala se Sovětským svazem v roce 1989. Tuto hrozbu opakovaně potvrdil bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Ten ve čtvrtek na sociálních sítích dokonce uvedl, že pokud "šílená EU ukradne zmrazená ruská aktiva na 'reparační půjčku'," mohou to považovat za "casus belli" se všemi relevantními důsledky.
Navzdory obavám Belgie Komise opakovaně bagatelizuje vnímaná právní rizika. Merz ale naznačil, že chápe obavy Belgie a tlačí na rychlé řešení. "Plně chápu, že zejména belgická vláda, v jejíž zemi se velká část zmrazených aktiv nachází, se nemůže spoléhat pouze na politické závazky," napsal německý lídr v komentáři pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Tyto diskuse musí začít okamžitě a být rychle uzavřeny," dodal Merz. Evropští lídři mají iniciativu projednat na summitu 18. prosince. Neúspěch by znamenal, že by vlády EU musely použít peníze daňových poplatníků, aby zajistily přežití Ukrajiny.
Související
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským
Friedrich Merz (CDU) , Bart De Wever
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: V noci bude mrznout, přes den se citelně oteplí
včera
Pavel v úterý jmenuje Babiše premiérem
včera
Britský expert pro EZ: Globální potravinová bezpečnost bude stabilní, rizikem ale zůstává Putin
včera
Babiš oznámil, že se navždy vzdá Agrofertu
včera
New York Times podává žalobu na Pentagon a Hegsetha
včera
Letadlo se Zelenským pronásledovaly záhadné vojenské drony
včera
Je naprostá iluze věřit, že by Rusko mohlo na Ukrajině prohrát, prohlásil belgický premiér
Aktualizováno včera
Na Hrad dorazil Zůna, Šebestyán a Macinka. Jmenování Turka ministrem není pravděpodobné, řekl Pavel
včera
Macron tajně varoval evropské lídry: Existuje šance, že USA zradí Ukrajinu a Evropu
včera
Amerikou hýbe očkovací kauza: Po vakcíně zemřelo 10 dětí, tvrdí úřady. Důkazy ale nikdo nemá
včera
Král Karel III. pronesl vzácné prohlášení k Ukrajině. Odsoudil Rusko
včera
Zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk
včera
Co si myslí Evropané? Bojí se války a Trumpa vnímají jako nepřítele
včera
Eurovize čelí nejtěžšímu rozhodnutí v historii: Rozhodne, zda vyhodí Izrael
včera
Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie
včera
Cesta k míru na Ukrajině je nejistá, varuje Trump. Američtí vyslanci chystají setkání s kyjevským představitelem
včera
Proč rozhovory dosud nic nepřinesly? Putin na mír nespěchá, užívá si pocit, že se ho svět doprošuje
včera
Počasí na některých místech potrápí řidiče, avizovali meteorologové
3. prosince 2025 21:58
Na Štědrý den půjde nakoupit i letos. Jeden z řetězců ale bude pokračovat v tradici
Česko odpočítává první dny letošního prosince, během kterého se obchody znovu podřídí zákonu a během vybraných svátků zůstanou uzavřené. Na Štědrý den ale ještě na mnoha místech nakoupíte. Jeden z řetězců nicméně nechá prodejny ve středu 24. prosince uzavřené.
Zdroj: Jan Hrabě