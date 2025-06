Do ligy se vrací Martin Hašek s Pavlem Hoftychem. Budou sportovními řediteli

Že bude od nové sezóny 2025/26 Martin Hašek součástí vedení Dukly, to bylo, jak už bylo výše zmíněno, jasné s příchodem nového majitele Matěje Turka již během letošního jara. Právě jemu byl Hašek od začátku na Julisce po ruce coby konzultant. "V roli poradce ukázal velký přehled, odbornost a chuť klub dlouhodobě budovat. I proto pro mě bylo logické mu nabídnout uvolněnou pozici sportovního ředitele," nechal se slyšet k Martinu Haškovi zmíněný nový majitel Dukly.

Do tuzemského profesionálního fotbalového prostředí se pětapadesátiletý bývalý trenér Sparty, Sokolova, Vlašimi, Pardubic, Bohemians 1905 i Ústí nad Labem vrací poprvé od doby, co naposledy před dvěma lety koučoval Brno. "Všechny nabyté zkušenosti se budu samozřejmě snažit využít co možná nejlépe. Jsou oblasti, kde cítím handicap, například v otázkách práva. Věřím, že i v tomto se s postupem času lépe zorientuji," sdělil Hašek při svém nástupu do funkce.

Pro muže, jenž má hráčské zkušenosti nejen ze Sparty, s níž získal pět ligových titulů, Liberce a Příbrami, ale i ze zahraničí (Austria Vídeň, Štýrský Hradec a Dynamo Moskva) a vedle toho si připsal i čtrnáct reprezentačních startů, bude jeho prvním úkolem nepochybně sehnat nového trenéra pro pražskou Duklu. Tu do konce sezóny 2024/25 trénoval Petr Rada, jemuž se podařilo klub v lize zachránit zvládnutou baráží proti Vyškovu.

Podobně jako Martin Hašek i osmapadesátiletý Pavel Hoftych se stal ve Zlíně novým sportovním ředitelem poté, co v klubu už před tím působil v jiné pozici, konkrétně zastával funkci externího poradce. A to v době, kdy pracoval jako sportovní manažer druholigového Žižkova. „Jsem rád, že Zlín se velmi rychle a razantně vrátil do první ligy. Prožil jsem tady dvacet let. Mám tady spoustu kamarádů, známých. Nevracím se do neznámého prostředí, což hrálo v mém rozhodnutí roli,“ uvedl ke svému novému angažmá Hoftych.

Dostane tak část pravomocí od zlínského generálního manažera Zdeňka Grygery, jenž byl před pár dny zvolen jako nový místopředseda výkonného výboru Fotbalové asociace ČR za Moravu, a kromě toho bude mít v klubu pod svou kuratelou sportovní úsek.

Zlínští „Ševci“ prožili vydařenou sezónu 2024/25, když se po předešlém pádu do druhé ligy právě z druhé ligy vrátili zpět do první a to po suverénním výkonu. Vždyť během třiceti kol prohráli pouze jednou a druhou ligu tak ovládli s osmnáctibodovým náskokem před druhou Chrudimí. „Tým odvedl výbornou práci ve druhé lize, kde byl suverénní, ale všichni víme, že pro první ligu je ho potřeba posílit a stabilizovat. Samozřejmě základem musí zůstat zlínské zbraně, kterými jsou srdce a týmovost. Věřím, že na Letné zase vznikne konkurenceschopné mužstvo, které bude přínosem pro ligu,“ je si vědom Hoftych toho, co musí klub pro úspěch v první lize udělat.

Zlín, jehož fotbalisty trénuje Bronislav Červenka, je pro sezónu 2025/26 jediným nováčkem fotbalové Chance ligy. „Liga se za poslední dva roky změnila, udělala obrovský skok do Evropy. Do českého fotbalu vstupují movití majitelé, rozpočty klubů se výrazně zvedly. Naše nejvyšší soutěž je pro spoustu hráčů nepříjemná, soubojová, nastupují v ní rychlí hráči. Ve Zlíně nás čeká hodně práce, abychom obstáli,“ dodal Hoftych.

Ten už stihl od svého příchodu do Zlína představit nové posily v týmu. Stali se jimi záložník Tom Ulbrich z druholigového Vyškova, slovenský obránce a záložník z Banské Bystrice Marián Pišoja a také jednadvacetiletý slovenský gólman ze Žiliny Samuel Belaník.