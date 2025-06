Policie odhalila pravdu o Čechovi v ruské armádě. Muž žádá o pomoc

O případu Čecha, který před časem odcestoval do Ruska a nastoupil do jeho armády, v květnu informoval web iRozhlas.cz. Je přitom známo, že čeští občané mají zákaz působit v cizí armádě. Stalo se tak poté, co se muž obrátil na české úřady s žádostí o pomoc.

"Česká diplomacie aktuálně řeší případ českého občana, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do ruské armády a nyní se dožaduje pomoci českých úřadů," uvedl tehdy mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Jménem úřadu varoval před cestami do Ruska, případně vyzval občany k opuštění země.

K případu se v pondělí vyjádřila policie, která odhalila, že jde o padesátiletého muže, jenž by v Česku měl nastoupit do výkonu trestu.

"Při prověřování informací jsme zjistili, že tento padesátiletý český občan je pravomocně odsouzeným pachatelem trestné činnosti, na kterého Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody," uvedla policie na sociální síti X.

"Zjištěné informace jsme předali soudu tak, aby mohl iniciovat provedení opatření nezbytných pro vyžádání hledaného muže z cizího státu," dodali strážci zákona.