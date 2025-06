Další velký koncert v Praze. Využijte metro, žádá město fanoušky Imagine Dragons

Po víkendových koncertech Bena Cristovaa a Chinaski na fotbalových stadionech pražské Slavie, respektive Hradce Králové následuje další světová show v české metropoli. S novým albem Loom se do Prahy po třech letech vrací Imagine Dragons, jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti.

Na jaře 2022 se dvou pražských koncertů podle organizátorů zúčastnilo 120 tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí. Podobný zájem se očekává i letos, opět se totiž konají dvě vystoupení, konkrétně dnes a ve středu.

Dopravní podnik doporučuje účastníkům koncertů, aby k přepravě využili linku metra C do stanice Letňany. "Metro linky C bude po skončení koncertu posíleno – poslední souprava metra odjíždí ze stanice Letňany v 0:30," uvedl dopravce na sociální síti X.

Návštěvníci mohou v hromadné dopravě počítat ještě s jedním dočasným opatřením. "Mimořádně budou přes zastávku Letňany, v případě potřeby, vedeny i první dva spoje noční autobusové linky číslo 911 ve směru od Výstaviště Letňany do centra," informoval podnik na webových stránkách.