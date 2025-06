Proč čelí Ukrajina nejtvrdším útokům od začátku války. Není to jen odplata, Rusko posílá vzkaz

Francouzská vláda uvažuje o zařazení sociální sítě X, vlastněné Elonem Muskem, mezi pornografické platformy. Pokud by k tomu došlo, musela by X zavést přísné ověřování věku svých uživatelů, což by fakticky zamezilo přístupu dětí na tuto síť, pokud neomezí obsah pro dospělé.