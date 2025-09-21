Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím

Kanadský ministr financí François-Philippe Champagne uvedl, že země G7 se snaží přejít od „postupných“ k „rozhodným“ akcím, aby ukončily ruskou invazi na Ukrajinu. V rozhovoru pro Politico Champagne řekl, že skupina je „sladěna v ambicích a v naléhavosti“ a její úsilí je koordinované.
Champagne, který předsedá jednání ministrů financí G7, se zabývá kontroverzními plány na využití zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské obrany. Skupina je pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přijala větší opatření vůči Moskvě a donutila ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o míru na Ukrajině.
Spojené státy již dříve vyzvaly země G7, aby uvalily sto procentní cla na zboží z Číny a Indie a přísnější sankce na ruskou ropu a plyn. Rovněž navrhly využít zmrazená ruská aktiva. Po tomto návrhu představila Evropská unie i Spojené království vlastní návrhy, jak využít ruské finance k poskytnutí půjček Ukrajině.
Plán na půjčky je kontroverzní, protože vyvolává otázky o jeho souladu s mezinárodním právem. Champagne sice nechtěl mluvit o podrobnostech diskusí, ale řekl, že se země G7 snaží jednat koordinovaně.
Champagne dále uvedl, že Kanada a Evropská unie mají velmi úzké vztahy a že Evropa má zájem „dělat s Kanadou víc“. Odmítl však, že by Kanada uvažovala o vstupu do Evropské unie. Ještě vřeleji se vyjádřil o vztahu s Velkou Británií. Champagne popsal obě země jako „nejlepší přátele“ a britskou ministryni financí Rachel Reevesovou jako svou „dobrou přítelkyni“.
Kanada získala od Bruselu zelenou k zahájení jednání o přístupu k programu EU na půjčky na zbraně v hodnotě 150 miliard eur, známém jako SAFE. Také Spojené království zahajuje jednání o vstupu do programu. Champagne potvrdil, že se Kanada chce zapojit do první vlny společného pořizování, což by znamenalo přijmout pravidla týkající se její účasti s EU.
Na otázku, zda je Kanada zklamaná z toho, že Británie a EU kapitulovaly před Spojenými státy a podepsaly neoptimální obchodní dohody, aby se vyhnuly trestným clům, Champagne řekl, že „každý musí zvážit své vlastní strategické zájmy.“
Champagne také vyjádřil přání posílit a rozšířit obchodní blok CPTPP (Transpacifické partnerství), do kterého patří země jako Austrálie, Japonsko a Mexiko. Označil ho za „pěknou alternativu“ a „základ pro obchodní systém založený na pravidlech“. Dále dodal, že v globálním obchodu nyní panuje stabilita, přestože přetrvává určitá volatilita a nejistota.
Související
Izrael za nás dělá špinavou práci, konstatoval Merz. Protiíránské operace podpořil
Evropská unie si na summitu G7 klade vysoké cíle. Jde o Trumpa
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
před 1 hodinou
Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně
před 2 hodinami
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
před 3 hodinami
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
před 5 hodinami
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
před 6 hodinami
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
před 7 hodinami
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
před 8 hodinami
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
před 10 hodinami
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
před 11 hodinami
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
včera
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
včera
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
včera
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
včera
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
včera
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
včera
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
včera
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
včera
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
včera
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
včera
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.
Zdroj: Libor Novák