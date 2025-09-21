Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím

Kanadský ministr financí François-Philippe Champagne uvedl, že země G7 se snaží přejít od „postupných“ k „rozhodným“ akcím, aby ukončily ruskou invazi na Ukrajinu. V rozhovoru pro Politico Champagne řekl, že skupina je „sladěna v ambicích a v naléhavosti“ a její úsilí je koordinované.

Champagne, který předsedá jednání ministrů financí G7, se zabývá kontroverzními plány na využití zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské obrany. Skupina je pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přijala větší opatření vůči Moskvě a donutila ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o míru na Ukrajině.

Spojené státy již dříve vyzvaly země G7, aby uvalily sto procentní cla na zboží z Číny a Indie a přísnější sankce na ruskou ropu a plyn. Rovněž navrhly využít zmrazená ruská aktiva. Po tomto návrhu představila Evropská unie i Spojené království vlastní návrhy, jak využít ruské finance k poskytnutí půjček Ukrajině.

Plán na půjčky je kontroverzní, protože vyvolává otázky o jeho souladu s mezinárodním právem. Champagne sice nechtěl mluvit o podrobnostech diskusí, ale řekl, že se země G7 snaží jednat koordinovaně.

Champagne dále uvedl, že Kanada a Evropská unie mají velmi úzké vztahy a že Evropa má zájem „dělat s Kanadou víc“. Odmítl však, že by Kanada uvažovala o vstupu do Evropské unie. Ještě vřeleji se vyjádřil o vztahu s Velkou Británií. Champagne popsal obě země jako „nejlepší přátele“ a britskou ministryni financí Rachel Reevesovou jako svou „dobrou přítelkyni“.

Kanada získala od Bruselu zelenou k zahájení jednání o přístupu k programu EU na půjčky na zbraně v hodnotě 150 miliard eur, známém jako SAFE. Také Spojené království zahajuje jednání o vstupu do programu. Champagne potvrdil, že se Kanada chce zapojit do první vlny společného pořizování, což by znamenalo přijmout pravidla týkající se její účasti s EU.

Na otázku, zda je Kanada zklamaná z toho, že Británie a EU kapitulovaly před Spojenými státy a podepsaly neoptimální obchodní dohody, aby se vyhnuly trestným clům, Champagne řekl, že „každý musí zvážit své vlastní strategické zájmy.“

Champagne také vyjádřil přání posílit a rozšířit obchodní blok CPTPP (Transpacifické partnerství), do kterého patří země jako Austrálie, Japonsko a Mexiko. Označil ho za „pěknou alternativu“ a „základ pro obchodní systém založený na pravidlech“. Dále dodal, že v globálním obchodu nyní panuje stabilita, přestože přetrvává určitá volatilita a nejistota. 

