Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři

Libor Novák

22. září 2025 16:59

Su-25 ruského letectva
Su-25 ruského letectva Foto: Wikimedia Commons

Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.

Tato událost, která se odehrála v pátek, je již čtvrtým letošním narušením estonského vzdušného prostoru Ruskem. Z tohoto důvodu se incident netýká jen Estonska, ale celého mezinárodního společenství. Tyto bezohledné akce nejenže porušují mezinárodní právo, ale jsou i součástí širšího vzorce ruských provokací proti sousedním státům.

Řecký ministr zahraničí Giorgos Gerapetritis podpořil tento názor a uvedl, že se nejedná o náhodné incidenty, ale o opakující se jevy, které naznačují jasný vzorec. Jak řekl, „jednou je nehoda, dvakrát náhoda, třikrát vzorec“. Gerapetritis vyzval Rusko, aby okamžitě přestalo s těmito nezákonnými činy a respektovalo své závazky podle mezinárodního práva. Podle něj je nová eskalace přímým důsledkem ruské války na Ukrajině.

Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen označil narušení estonského vzdušného prostoru za bezohledné a nebezpečné. Podle estonského ministerstva obrany vstoupily tři stíhačky MiG-31 do estonského vzdušného prostoru bez povolení, s vypnutými transpondéry a bez letových plánů. Ruské provokace podle něj mají za cíl zastrašit země, aby přestaly podporovat Ukrajinu a otestovat jejich odhodlání. Rasmussen vyjádřil obavy, že „sousedé Ruska se oprávněně obávají, že by mohli být další v řadě“. Proto vyzval Rusko, aby ustoupilo a zvolilo jinou cestu.

Ruská federace popřela, že by její stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, a obvinila Estonsko, že se incidentem snaží vyvolat napětí. Toto údajné narušení estonského vzdušného prostoru následovalo poté, co více než dvacet ruských dronů vstoupilo do polského vzdušného prostoru v noci z 9. na 10. září. Navíc Polsko uvedlo, že dvě ruské stíhačky narušily bezpečnostní zónu ropné plošiny v Baltském moři.

Generální tajemník OSN pro politické záležitosti, Miroslav Jenča, varoval, že takto vysoké napětí, které je způsobeno opakujícími se incidenty, může snadno „vymknout se kontrole“. Dále uvedl, že se svět nemůže dovolit, aby „ničivá válka na Ukrajině dále eskalovala a rozšiřovala se“. I když Rusko popírá vniknutí do estonského vzdušného prostoru, Jenča zároveň zmínil kontext dřívějších ruských narušení vzdušného prostoru Polska a Rumunska.

Ministr Tsahkna proto vyzval Rusko, aby bez odkladu ukončilo svou agresivní válku proti Ukrajině a přestalo s veškerými provokacemi a hrozbami vůči suverenitě a územní celistvosti svých sousedů. Řecký ministr Gerapetritis navíc oslovil amerického prezidenta Donalda Trumpa a poznamenal, že tyto ruské akce odporují duchu setkání s Putinem v Anchorage. V reakci na incident s ruskými stíhačkami musely být vyslány italské stíhačky F-35.

