Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři

Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.
Tato událost, která se odehrála v pátek, je již čtvrtým letošním narušením estonského vzdušného prostoru Ruskem. Z tohoto důvodu se incident netýká jen Estonska, ale celého mezinárodního společenství. Tyto bezohledné akce nejenže porušují mezinárodní právo, ale jsou i součástí širšího vzorce ruských provokací proti sousedním státům.
Řecký ministr zahraničí Giorgos Gerapetritis podpořil tento názor a uvedl, že se nejedná o náhodné incidenty, ale o opakující se jevy, které naznačují jasný vzorec. Jak řekl, „jednou je nehoda, dvakrát náhoda, třikrát vzorec“. Gerapetritis vyzval Rusko, aby okamžitě přestalo s těmito nezákonnými činy a respektovalo své závazky podle mezinárodního práva. Podle něj je nová eskalace přímým důsledkem ruské války na Ukrajině.
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen označil narušení estonského vzdušného prostoru za bezohledné a nebezpečné. Podle estonského ministerstva obrany vstoupily tři stíhačky MiG-31 do estonského vzdušného prostoru bez povolení, s vypnutými transpondéry a bez letových plánů. Ruské provokace podle něj mají za cíl zastrašit země, aby přestaly podporovat Ukrajinu a otestovat jejich odhodlání. Rasmussen vyjádřil obavy, že „sousedé Ruska se oprávněně obávají, že by mohli být další v řadě“. Proto vyzval Rusko, aby ustoupilo a zvolilo jinou cestu.
Ruská federace popřela, že by její stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, a obvinila Estonsko, že se incidentem snaží vyvolat napětí. Toto údajné narušení estonského vzdušného prostoru následovalo poté, co více než dvacet ruských dronů vstoupilo do polského vzdušného prostoru v noci z 9. na 10. září. Navíc Polsko uvedlo, že dvě ruské stíhačky narušily bezpečnostní zónu ropné plošiny v Baltském moři.
Generální tajemník OSN pro politické záležitosti, Miroslav Jenča, varoval, že takto vysoké napětí, které je způsobeno opakujícími se incidenty, může snadno „vymknout se kontrole“. Dále uvedl, že se svět nemůže dovolit, aby „ničivá válka na Ukrajině dále eskalovala a rozšiřovala se“. I když Rusko popírá vniknutí do estonského vzdušného prostoru, Jenča zároveň zmínil kontext dřívějších ruských narušení vzdušného prostoru Polska a Rumunska.
Ministr Tsahkna proto vyzval Rusko, aby bez odkladu ukončilo svou agresivní válku proti Ukrajině a přestalo s veškerými provokacemi a hrozbami vůči suverenitě a územní celistvosti svých sousedů. Řecký ministr Gerapetritis navíc oslovil amerického prezidenta Donalda Trumpa a poznamenal, že tyto ruské akce odporují duchu setkání s Putinem v Anchorage. V reakci na incident s ruskými stíhačkami musely být vyslány italské stíhačky F-35.
Související
Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři
před 47 minutami
Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje
před 1 hodinou
Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu
před 1 hodinou
Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze
před 2 hodinami
Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM
před 3 hodinami
Letiště hlásí po masivním kyberútoku stále problémy. Hackeři napadli odbavovací software
před 4 hodinami
Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne
před 5 hodinami
Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie
před 6 hodinami
Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé
před 7 hodinami
Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu
před 8 hodinami
Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes
před 9 hodinami
Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu
před 10 hodinami
Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů
včera
Vraťte nám základnu, nebo se stanou špatné věci, vzkázal Trump Afghánistánu. Tálibán to odmítnul
včera
Otrávili Rusové Navalného zcela novou látkou? Odhalení Navalné přináší víc otázek než odpovědí
včera
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
včera
Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně
včera
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
včera
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
včera
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.
Zdroj: Libor Novák