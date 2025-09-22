ROZHOVOR | Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nastínil, zda a za jakých podmínek by si jeho strana dokázala představit spolupráci s hnutím ANO, zhodnotil působení Pirátů ve vládě Petra Fialy a vyjádřil se i k možnosti budoucí koaliční spolupráce. Původně šlo o anketu určenou více stranám, odpověděli však pouze Piráti – i proto dostal jejich předseda prostor k podrobnějšímu představení postojů strany.
Pokud by po volbách teoreticky hrozilo, že vznikne koaliční dohoda mezi ANO, SPD a Stačilo, byla by vaše strana ochotná ustoupit a jít do vlády s Babišem ve jménu zachování demokratického zřízení České republiky a jejího ukotvení v EU a NATO? Jaké by v tom případě byly vaše podmínky?
V žádném případě ne. V naší povolební strategii, která je závazná pro všechny kandidáty Pirátů, je jasně řečeno, že jednoznačně odmítáme spolupráci s trestně stíhanými a s extremisty zleva i zprava, tedy s komunisty i s nácky a stejně tak i s hnutím ANO.
Jak byste zhodnotil činnost Pirátů ve vládě Petra Fialy? Přece jen ne vše se úplně vydařilo a Pirátská strana měla minimum mandátů, takže prostoru pro prosazování vlastního programu tolik nebylo. Nebo máte z toho pocit alespoň částečného naplnění vašich vizí?
Za dva roky a devět měsíců ve vládě Piráti prosadili změny, které lidem v Česku usnadňují život každý den. Díky nám vzniklo pět tisíc bytů s dostupnějším nájmem navíc, 1,5 milionu lidí používá Portál občana a 700 tisíc má občanku v mobilu. Osm protikorupčních zákonů šetří miliardy a rodičovský příspěvek vzrostl na 350 tisíc korun.
Tyto reformy dokazují, že Piráti prosadili zásadní pozitivní změny a dokázali nasměrovat Česko k modernímu a férovému státu. Zároveň jsme se ale ve vládě poučili. Víme, že příště musíme být tvrdší a více bojovat za občany. Chceme v těchto volbách získat takový mandát, aby nás nemohli obejít.
Myslíte, že existuje reálná možnost, že vznikne vláda ve stejných barvách jako je ta dnešní? Šli byste znovu do vládní koalice se Spolu a STAN?
Koalice se nedělají proto, že by byli politici spolu kamarádi, ale proto, aby prosadili, co lidem slíbili. Teď se soustředíme na to, abychom vysvětlili co nejvíce lidem, jak konkrétně jim zlepší život plán Pirátů na snížení životních nákladů, zvýšení dostupnosti bydlení, vymetení korupce a modernizaci státu. Koalici se Spolu a STAN nevylučujeme, ale odmítáme lidi zapletené do korupčních kauz, takže máme například jasné personální výhrady například vůči panu Stanjurovi, který vězí až po uši v bitcoinovém skandálu.
Následující otázky směřovaly také na tisková oddělení ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN, SPD, Volt a Motoristé sobě. Žádná ze stran, s výjimkou Pirátů, neodpověděla.
Měla by Česká republika v dohledné době přijmout euro?
ČR by měla vstoupit co nejdříve do systému směnných kurzů ERM II, kde by koruna byla již zčásti navázána na euro. Přijetí eura je navíc závazkem, který jsme přijali vstupem do EU. Na druhé straně Piráti zdůrazňují, že ČR musí být na proces zavedení eura dobře připravená. Euro přinese stabilní měnu, stabilnější ekonomiku a výhody pro podniky i občany. Euro zlevní hypotéky i obsluhu státního dluhu.
Měla by být zavedena povinná vojenská služba? Jaký charakter by měla mít?
Nechceme znovu zavádět povinnou vojenskou službu. Potřebujeme motivovanou armádu, která odstraší nepřítele. Chceme, aby se práce v armádě stala pro vojáky atraktivnější. Je potřeba také učinit atraktivnější službu v Aktivních zálohách, aby se počty jejích členů navýšily o stovky procent.
Měla by Česká republika uznat Palestinu jako samostatný stát? A měli bychom odsoudit izraelské aktivity v Pásmu Gazy?
Česká pirátská strana je hluboce znepokojena kritickou situací v Pásmu Gaza. Důrazně odsuzujeme jakékoli porušování mezinárodního práva a blokování přístupu k humanitární pomoci. Humanitární krize v Pásmu Gaza a násilí na civilním obyvatelstvu znamená ohrožení statisíců bezbranných lidí, včetně dětí, které umírají hlady. Pirátská strana vždy podporovala, a i nadále podporuje řešení, která jsou ve shodě s mezinárodním právem, včetně dvou státního uspořádání, které předpokládají dohody z Osla.
Je české školství dostatečně modernizované? Co byste vylepšili a co naopak zrušili?
Problémem českého školství jsou vysoké nerovnosti – v přístupu, kvalitě i výsledcích vzdělávání. Máme učitele, kteří učí inovativně a seznamují žáky s nejmodernějším učivem a diskutují aktuální témata. Současně v jiných školách probíhá výuka formou předčítání učebnice. Naším cílem je zvýšit kvalitu výuky na školách – modernizací učiva, podporou vzdělávání učitelů či snížením administrativy ředitelům škol, aby měli dostatek času se věnovat pedagogickému leadershipu.
