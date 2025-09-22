ROZHOVOR | Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

Jakub Jurek

Jakub Jurek

22. září 2025 18:10

Zdeněk Hřib
Prohlédněte si 5 fotografií Zdeněk Hřib Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nastínil, zda a za jakých podmínek by si jeho strana dokázala představit spolupráci s hnutím ANO, zhodnotil působení Pirátů ve vládě Petra Fialy a vyjádřil se i k možnosti budoucí koaliční spolupráce. Původně šlo o anketu určenou více stranám, odpověděli však pouze Piráti – i proto dostal jejich předseda prostor k podrobnějšímu představení postojů strany.

Pokud by po volbách teoreticky hrozilo, že vznikne koaliční dohoda mezi ANO, SPD a Stačilo, byla by vaše strana ochotná ustoupit a jít do vlády s Babišem ve jménu zachování demokratického zřízení České republiky a jejího ukotvení v EU a NATO? Jaké by v tom případě byly vaše podmínky?

V žádném případě ne. V naší povolební strategii, která je závazná pro všechny kandidáty Pirátů, je jasně řečeno, že jednoznačně odmítáme spolupráci s trestně stíhanými a s extremisty zleva i zprava, tedy s komunisty i s nácky a stejně tak i s hnutím ANO.

Jak byste zhodnotil činnost Pirátů ve vládě Petra Fialy? Přece jen ne vše se úplně vydařilo a Pirátská strana měla minimum mandátů, takže prostoru pro prosazování vlastního programu tolik nebylo. Nebo máte z toho pocit alespoň částečného naplnění vašich vizí? 

Za dva roky a devět měsíců ve vládě Piráti prosadili změny, které lidem v Česku usnadňují život každý den. Díky nám vzniklo pět tisíc bytů s dostupnějším nájmem navíc, 1,5 milionu lidí používá Portál občana a 700 tisíc má občanku v mobilu. Osm protikorupčních zákonů šetří miliardy a rodičovský příspěvek vzrostl na 350 tisíc korun.

Tyto reformy dokazují, že Piráti prosadili zásadní pozitivní změny a dokázali nasměrovat Česko k modernímu a férovému státu. Zároveň jsme se ale ve vládě poučili. Víme, že příště musíme být tvrdší a více bojovat za občany. Chceme v těchto volbách získat takový mandát, aby nás nemohli obejít.

Myslíte, že existuje reálná možnost, že vznikne vláda ve stejných barvách jako je ta dnešní? Šli byste znovu do vládní koalice se Spolu a STAN?

Koalice se nedělají proto, že by byli politici spolu kamarádi, ale proto, aby prosadili, co lidem slíbili. Teď se soustředíme na to, abychom vysvětlili co nejvíce lidem, jak konkrétně jim zlepší život plán Pirátů na snížení životních nákladů, zvýšení dostupnosti bydlení, vymetení korupce a modernizaci státu. Koalici se Spolu a STAN nevylučujeme, ale odmítáme lidi zapletené do korupčních kauz, takže máme například jasné personální výhrady například vůči panu Stanjurovi, který vězí až po uši v bitcoinovém skandálu.

Následující otázky směřovaly také na tisková oddělení ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN, SPD, Volt a Motoristé sobě. Žádná ze stran, s výjimkou Pirátů, neodpověděla.

Měla by Česká republika v dohledné době přijmout euro? 

ČR by měla vstoupit co nejdříve do systému směnných kurzů ERM II, kde by koruna byla již zčásti navázána na euro.  Přijetí eura je navíc závazkem, který jsme přijali vstupem do EU. Na druhé straně Piráti zdůrazňují, že ČR musí být na proces zavedení eura dobře připravená. Euro přinese stabilní měnu, stabilnější ekonomiku a výhody pro podniky i občany. Euro zlevní hypotéky i obsluhu státního dluhu.

Měla by být zavedena povinná vojenská služba? Jaký charakter by měla mít?

Nechceme znovu zavádět povinnou vojenskou službu. Potřebujeme motivovanou armádu, která odstraší nepřítele. Chceme, aby se práce v armádě stala pro vojáky atraktivnější. Je potřeba také učinit atraktivnější službu v Aktivních zálohách, aby se počty jejích členů navýšily o stovky procent.

Měla by Česká republika uznat Palestinu jako samostatný stát? A měli bychom odsoudit izraelské aktivity v Pásmu Gazy?

Česká pirátská strana je hluboce znepokojena kritickou situací v Pásmu Gaza. Důrazně odsuzujeme jakékoli porušování mezinárodního práva a blokování přístupu k humanitární pomoci. Humanitární krize v Pásmu Gaza a násilí na civilním obyvatelstvu znamená ohrožení statisíců bezbranných lidí, včetně dětí, které umírají hlady. Pirátská strana vždy podporovala, a i nadále podporuje řešení, která jsou ve shodě s mezinárodním právem, včetně dvou státního uspořádání, které předpokládají dohody z Osla.

Je české školství dostatečně modernizované? Co byste vylepšili a co naopak zrušili?

Problémem českého školství jsou vysoké nerovnosti – v přístupu, kvalitě i výsledcích vzdělávání. Máme učitele, kteří učí inovativně a seznamují žáky s nejmodernějším učivem a diskutují aktuální témata. Současně v jiných školách probíhá výuka formou předčítání učebnice. Naším cílem je zvýšit kvalitu výuky na školách – modernizací učiva, podporou vzdělávání učitelů či snížením administrativy ředitelům škol, aby měli dostatek času se věnovat pedagogickému leadershipu.

před 43 minutami

Spolu spadlo pod 20 procent. Starostové nadále bojují s SPD o třetí místo

Související

Tomáš Garrigue Masaryk, roku 1918 se stal prvním prezidentem Československa Rozhovor

Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM

Historička Irena Skalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz rozebrala, jak si můžeme být jistí pravostí dopisu od Jana Masaryka s údajně „posledními slovy“ jeho otce a prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea otevřeného minulý pátek. Rovněž připomněla dobový kontext, kdy prezident řešil mimo jiné slovenskou snahu o autonomii na Praze nebo německou menšinu, která byla s nástupem Adolfa Hitlera k moci čím dál agresivnější.
Daniela Ostrá Rozhovor

"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá

Politoložka a někdejší členka Sociální demokracie Daniela Ostrá v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsala, jak vidí šance sociálních demokratů na kandidátních listinách komunistické koalice Stačilo. Podle ní má ke křeslu poslance nejblíže Lubomír Zaorálek, naopak lídryně Jana Maláčová je v překvapivě nejisté pozici. Zdůraznila však, že si Socdem vstupem do koalice s komunisty vykopala vlastní hrob. „Pocit zodpovědnosti za stranu, jejíž součástí jste téměř 20 let, se asi odbourává déle. Kandidaturu za Stačilo si samozřejmě představit nedokáži. Slovy mé babičky – ‚hanba by mě fackovala‘,“ říká Ostrá.

Více souvisejících

rozhovor Zdeněk Hřib Česká pirátská strana Piráti Volby Poslanecká sněmovna EUR Školství

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Zdeněk Hřib Prohlédněte si galerii

Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nastínil, zda a za jakých podmínek by si jeho strana dokázala představit spolupráci s hnutím ANO, zhodnotil působení Pirátů ve vládě Petra Fialy a vyjádřil se i k možnosti budoucí koaliční spolupráce. Původně šlo o anketu určenou více stranám, odpověděli však pouze Piráti – i proto dostal jejich předseda prostor k podrobnějšímu představení postojů strany.

před 43 minutami

před 1 hodinou

Su-25 ruského letectva

Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři

Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.

před 1 hodinou

Poslanecká sněmovna, ilustrační fotografie.

Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje

Ústavní soud se akutně zabývá stížnostmi na údajné nepřiznané koalice Stačilo a SPD, které podle strany Volt obcházejí volební zákon a narušují rovné podmínky politické soutěže. Případ znovu otevírá debatu o roli malých stran, transparentnosti kandidátek i nebezpečí fragmentace parlamentu. Předseda Voltu Adam Hanka exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že bez jasně vymezených pravidel hrozí chaos a deformace demokratického systému. Historie přitom vysílá jasný a velmi zneklidňující signál, že obdobná destabilizace vedla ve 30. letech ke krizi důvěry v politiku a v únoru 1948 k definitivnímu zhroucení demokratického pořádku.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Tomáš Garrigue Masaryk, roku 1918 se stal prvním prezidentem Československa

Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM

Historička Irena Skalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz rozebrala, jak si můžeme být jistí pravostí dopisu od Jana Masaryka s údajně „posledními slovy“ jeho otce a prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea otevřeného minulý pátek. Rovněž připomněla dobový kontext, kdy prezident řešil mimo jiné slovenskou snahu o autonomii na Praze nebo německou menšinu, která byla s nástupem Adolfa Hitlera k moci čím dál agresivnější.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

António Guterres

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku a debaty se točí kolem Rady bezpečnosti OSN. Před osmdesáti lety ji založili spojenci z druhé světové války, aby zabránili budoucím válkám. Pět stálých členů s právem veta, takzvaná P5 – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Čína a Francie – se mělo stát „světovými policisty.“ V současné době ovšem málokdo pochybuje o tom, že se jim tento cíl nedaří plnit, píše magazín Time.

před 6 hodinami

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

před 9 hodinami

Organizace spojených národů

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

před 10 hodinami

Charlie Kirk

Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.

před 11 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy