Čas je do konce září. Úřad upozornil důchodce na lhůtu, která se chýlí ke konci

Zbývají poslední dny pro podání žádosti o zasílání papírového valorizačního oznámení o zvýšení důchodu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žádost od klientů, kteří i nadále mají zájem o tištěnou formu, musí úřad obdržet do konce září.
Od ledna 2026 totiž již nebude automaticky zasíláno papírové valorizační oznámení o zvýšení důchodu. Dostupné bude v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, anebo jej klienti automaticky obdrží do datové schránky, pokud ji mají zřízenou.
Od 1. ledna se přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Pro klienty, kteří preferují tištěné valorizační oznámení, je však možnost zachována. Doručení na adresu bude ovšem možné pouze po podání písemné žádosti a na náklady klienta. Platit je nebudou jen klienti narození před rokem 1955.
Žádost o papírové valorizační oznámení musí být správě doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. Při valorizaci v lednu 2026 tak tuto žádost musí ČSSZ obdržet nejpozději do 30. září. Pokud ji obdrží později, bude se žádost o zasílání papírového oznámení vztahovat až k další valorizaci důchodů, tedy nikoli k lednu 2026.
Klienti, kteří budou mít nadále zájem o zasílání tištěného valorizačního oznámení na poštovní adresu a nejsou vlastníky datové schránky fyzické osoby, o něj mohou žádat prostřednictvím formuláře Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě.
Zasílání papírového valorizačního oznámení bude zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Valorizační oznámení v listinné podobě pak klienti mohou získat také na kterékoli správě sociálního zabezpečení, kde jim bude zdarma vytištěno, nebo v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budou moci po přihlášení zdarma stáhnout.
