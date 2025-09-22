Čas je do konce září. Úřad upozornil důchodce na lhůtu, která se chýlí ke konci

22. září 2025 21:08

Peníze na důchody, ilustrační fotografie
Peníze na důchody, ilustrační fotografie Foto: Adam Mráček / INCORP images

Zbývají poslední dny pro podání žádosti o zasílání papírového valorizačního oznámení o zvýšení důchodu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žádost od klientů, kteří i nadále mají zájem o tištěnou formu, musí úřad obdržet do konce září. 

Od ledna 2026 totiž již nebude automaticky zasíláno papírové valorizační oznámení o zvýšení důchodu. Dostupné bude v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, anebo jej klienti automaticky obdrží do datové schránky, pokud ji mají zřízenou.

Od 1. ledna se přestává automaticky zasílat valorizační oznámení v papírové podobě. Pro klienty, kteří preferují tištěné valorizační oznámení, je však možnost zachována. Doručení na adresu bude ovšem možné pouze po podání písemné žádosti a na náklady klienta. Platit je nebudou jen klienti narození před rokem 1955.

Žádost o papírové valorizační oznámení musí být správě doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém proběhne valorizace. Při valorizaci v lednu 2026 tak tuto žádost musí ČSSZ obdržet nejpozději do 30. září. Pokud ji obdrží později, bude se žádost o zasílání papírového oznámení vztahovat až k další valorizaci důchodů, tedy nikoli k lednu 2026.

Klienti, kteří budou mít nadále zájem o zasílání tištěného valorizačního oznámení na poštovní adresu a nejsou vlastníky datové schránky fyzické osoby, o něj mohou žádat prostřednictvím formuláře Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě.

Zasílání papírového valorizačního oznámení bude zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Valorizační oznámení v listinné podobě pak klienti mohou získat také na kterékoli správě sociálního zabezpečení, kde jim bude zdarma vytištěno, nebo v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budou moci po přihlášení zdarma stáhnout.

14. září 2025 20:07

Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému

Ilustrační fotografie.

Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší

Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.

