Důchody 2026: Úřad odhalil pozměněné termíny výplat v příštím roce

Jan Hrabě

8. prosince 2025 21:06

Peníze na důchody, ilustrační fotografie.
Peníze na důchody, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Prosincové důchody jsou posledními, které ČSSZ vyplácí v současné výši. Od ledna si senioři polepší, protože proběhne pravidelná valorizace. V příštím roce zároveň dojde k několika posunům výplatních termínů. Správa na to upozornila na webu

Nejvíce změn v termínové listině nastane v dubnu 2026. Důchody s výplatním termínem 2. dubna budou vyplaceny o den dříve, ty s termínem 4. dubna dokonce s dvoudenním předstihem. Seniorům, kterým by peníze na účet za normálních okolností dorazily 6. dubna, přijdou až o den později.

Se zpožděním připutují i penze s výplatním termínem 2. května. Lidé je obdrží o dva dny později. Důchody, jejichž výplata připadá na 8. května, mají být vyplaceny o den dříve. Poslední posun v termínech přijde v prosinci, a to ze 6. na 7. července. 

"Stanovené změny představují jediné plánované úpravy výplatních dnů pro rok 2026 a týkají se pouze klientů, jejichž termín výplaty důchodu připadá na některý z uvedených šesti dnů. Ostatní klienti obdrží své důchody v běžných pracovních dnech podle výplatního termínu svého důchodu," zdůraznila ČSSZ. 

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.

5. prosince 2025 21:02

Papír s informací o růstu důchodů už nepřijde každému, upozornil úřad

důchody Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

