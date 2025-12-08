Důchody 2026: Úřad odhalil pozměněné termíny výplat v příštím roce

Prosincové důchody jsou posledními, které ČSSZ vyplácí v současné výši. Od ledna si senioři polepší, protože proběhne pravidelná valorizace. V příštím roce zároveň dojde k několika posunům výplatních termínů. Správa na to upozornila na webu.
Nejvíce změn v termínové listině nastane v dubnu 2026. Důchody s výplatním termínem 2. dubna budou vyplaceny o den dříve, ty s termínem 4. dubna dokonce s dvoudenním předstihem. Seniorům, kterým by peníze na účet za normálních okolností dorazily 6. dubna, přijdou až o den později.
Se zpožděním připutují i penze s výplatním termínem 2. května. Lidé je obdrží o dva dny později. Důchody, jejichž výplata připadá na 8. května, mají být vyplaceny o den dříve. Poslední posun v termínech přijde v prosinci, a to ze 6. na 7. července.
"Stanovené změny představují jediné plánované úpravy výplatních dnů pro rok 2026 a týkají se pouze klientů, jejichž termín výplaty důchodu připadá na některý z uvedených šesti dnů. Ostatní klienti obdrží své důchody v běžných pracovních dnech podle výplatního termínu svého důchodu," zdůraznila ČSSZ.
Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení o změnu.
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
