Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu

Čelní představitel palestinské frakce Fatah, Sabrí Sajdam, označil mezinárodní uznání palestinského státu za „historický den“ a „hlas důvěry v palestinský lid“. Francie se má v pondělí připojit k zemím, které již Palestinu uznaly.
Sabrí Sajdam uvedl, že toto uznání dává Palestincům naději a že pro jeho dosažení vynaložili značné úsilí. Zároveň kritizoval izraelskou politiku, která „zatímco Izrael tvrdí, že usiluje o mír, zabírá palestinské území a konfiskuje půdu“.
Podle něj musí být „přezkoumána doktrína Netanjahua a jeho vlády“. Mnozí Palestinci se však obávají, jak Izrael na toto uznání zareaguje. Představitelé izraelské ultranacionalistické vlády opakují výzvy k anexi Západního břehu Jordánu. Premiér Benjamin Netanjahu navíc odsoudil uznání Palestiny jako „odměnu za terorismus“ a uvedl, že Palestinský stát „nikdy nevznikne“.
Diplomatické snahy o uznání palestinského státu nijak neomezily izraelskou vojenskou kampaň v Gaze. Izraelské jednotky v současné době pokračují v pozemní ofenzivě. Útok, při kterém izraelská armáda tvrdí, že zničila budovy používané Hamásem, donutil stovky tisíc Palestinců k útěku po pobřežní silnici, která je jedinou únikovou cestou z města.
Podle místních nemocnic zemřelo v Gaze za poslední den nejméně dvacet lidí, většina z nich v Gaze City. Místní obyvatelé tvrdí, že izraelská armáda ničí celé čtvrti a zabíjí rodiny, přičemž mnoho těl zůstává uvězněno pod troskami.
Uznání palestinského státu souvisí s tzv. dvoustátním řešením, mezinárodně podporovanou formulí, která předpokládá existenci nezávislého palestinského státu vedle Izraele. Tento plán podporuje Palestinská samospráva, zatímco Hamás ho odmítá.
Některé země, jako například Německo, uznání Palestiny odkládají, dokud nebude vyjednáno dvoustátní řešení. Naopak francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil uznání za „velký den pro mír“ a za „naprosté popření Hamásu“, protože tento krok podporuje ty Palestince, kteří se vzdali násilí a terorismu.
Související
Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
palestina , Benjamin Netanjahu , Izrael
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu
před 47 minutami
Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze
před 1 hodinou
Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM
před 2 hodinami
Letiště hlásí po masivním kyberútoku stále problémy. Hackeři napadli odbavovací software
před 3 hodinami
Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne
před 4 hodinami
Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie
před 5 hodinami
Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé
před 6 hodinami
Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu
před 7 hodinami
Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes
před 8 hodinami
Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu
před 9 hodinami
Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů
včera
Vraťte nám základnu, nebo se stanou špatné věci, vzkázal Trump Afghánistánu. Tálibán to odmítnul
včera
Otrávili Rusové Navalného zcela novou látkou? Odhalení Navalné přináší víc otázek než odpovědí
včera
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
včera
Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně
včera
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
včera
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
včera
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
včera
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
včera
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
Britská stanice BBC odhalila tajnou síť, která je financována Ruskem a snaží se ovlivnit nadcházející volby v Moldavsku. Síť platila lidem za to, že zveřejňovali proruskou propagandu a falešné zprávy, jejichž cílem bylo poškodit proevropskou vládnoucí stranu. Tyto útoky mají za úkol narušit parlamentní volby, které se konají 28. září.
Zdroj: Libor Novák