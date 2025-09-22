Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu

Libor Novák

22. září 2025 16:24

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Čelní představitel palestinské frakce Fatah, Sabrí Sajdam, označil mezinárodní uznání palestinského státu za „historický den“ a „hlas důvěry v palestinský lid“. Francie se má v pondělí připojit k zemím, které již Palestinu uznaly.

Sabrí Sajdam uvedl, že toto uznání dává Palestincům naději a že pro jeho dosažení vynaložili značné úsilí. Zároveň kritizoval izraelskou politiku, která „zatímco Izrael tvrdí, že usiluje o mír, zabírá palestinské území a konfiskuje půdu“.

Podle něj musí být „přezkoumána doktrína Netanjahua a jeho vlády“. Mnozí Palestinci se však obávají, jak Izrael na toto uznání zareaguje. Představitelé izraelské ultranacionalistické vlády opakují výzvy k anexi Západního břehu Jordánu. Premiér Benjamin Netanjahu navíc odsoudil uznání Palestiny jako „odměnu za terorismus“ a uvedl, že Palestinský stát „nikdy nevznikne“.

Diplomatické snahy o uznání palestinského státu nijak neomezily izraelskou vojenskou kampaň v Gaze. Izraelské jednotky v současné době pokračují v pozemní ofenzivě. Útok, při kterém izraelská armáda tvrdí, že zničila budovy používané Hamásem, donutil stovky tisíc Palestinců k útěku po pobřežní silnici, která je jedinou únikovou cestou z města.

Podle místních nemocnic zemřelo v Gaze za poslední den nejméně dvacet lidí, většina z nich v Gaze City. Místní obyvatelé tvrdí, že izraelská armáda ničí celé čtvrti a zabíjí rodiny, přičemž mnoho těl zůstává uvězněno pod troskami.

Uznání palestinského státu souvisí s tzv. dvoustátním řešením, mezinárodně podporovanou formulí, která předpokládá existenci nezávislého palestinského státu vedle Izraele. Tento plán podporuje Palestinská samospráva, zatímco Hamás ho odmítá.

Některé země, jako například Německo, uznání Palestiny odkládají, dokud nebude vyjednáno dvoustátní řešení. Naopak francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil uznání za „velký den pro mír“ a za „naprosté popření Hamásu“, protože tento krok podporuje ty Palestince, kteří se vzdali násilí a terorismu.

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.
Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

