Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

22. září 2025 8:21

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.

Charlie Kirk, kterému bylo v době smrti 31 let, byl postřelen 10. září. K atentátu došlo na univerzitě v Utahu, kde zrovna debatoval se studenty. Jeho smrt, která hluboce zasáhla Spojené státy, vyvolala vlnu politické nejednoty. Mnoho pravicových politiků začalo svalovat vinu na levicové hnutí, které dle nich vyvolává politické násilí. Trumpova administrativa proto usiluje o zpřísnění pravidel, což někteří vnímají jako omezení občanských svobod.

Na stadion přišlo téměř 100 000 lidí. Někteří stanovali venku už den předem, aby si zajistili co nejlepší místo. Mnozí z nich měli na sobě kšiltovky „Make America Great Again“ a další předměty spojené s Trumpem. Smuteční řeč pronesla i Kirkova manželka Erika. Ta dojemně promluvila o svém manželi, ale také o útočníkovi, kterému odpustila, protože „tak to udělal Kristus a tak by to udělal i Charlie“.

Na pětihodinovém shromáždění vystoupili i další významní politici, jako například Stephen Miller. Ten řekl, že Kirkova smrt oživí americké konzervativní hnutí, které je již nyní na silné pozici, jelikož prezidentem je Trump a Republikáni mají pod kontrolou Kongres. Na stadionu nechyběl ani miliardář Elon Musk. Ten si s prezidentem dokonce potřásl rukou a objal ho, i když v minulosti měli mezi sebou spory. Později Musk na sociální síť X umístil fotografii s Trumpem, kterou doplnil popiskem „Pro Charlieho“.

Když vystoupil Donald Trump, dav mu bouřlivě tleskal. Během svého projevu se prezident zaměřil na své obvyklé politické body, kritizoval zločinnost v amerických městech a zesměšňoval svého předchůdce Joea Bidena. S manželem Kirka se Trump rozcházel v jediné věci, zatímco Kirk své odpůrce nenáviděl, on pro ně naopak chtěl to nejlepší. Po svém proslovu se Trump objal s Erikou Kirk, které vyjádřil soustrast.

Charlie Kirk ve svých 18 letech spoluzaložil organizaci Turning Point USA, jejímž cílem je šířit konzervativní myšlenky mezi studenty na univerzitách a středních školách. Kirk se proslavil tím, že na kampusech pořádal debaty, do kterých se mohli zapojit i studenti. Klipy z těchto debat mu přinesly obrovskou popularitu na sociálních sítích a Kirk se stal hlasem mladých voličů, kteří podporují Trumpa. I když jeho organizace přivedla k Trumpovi spoustu mladých voličů, jeho názory na témata jako rasa nebo zločinnost, ho často dostávaly do konfliktu s liberálními názory. 

