Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.
Charlie Kirk, kterému bylo v době smrti 31 let, byl postřelen 10. září. K atentátu došlo na univerzitě v Utahu, kde zrovna debatoval se studenty. Jeho smrt, která hluboce zasáhla Spojené státy, vyvolala vlnu politické nejednoty. Mnoho pravicových politiků začalo svalovat vinu na levicové hnutí, které dle nich vyvolává politické násilí. Trumpova administrativa proto usiluje o zpřísnění pravidel, což někteří vnímají jako omezení občanských svobod.
Na stadion přišlo téměř 100 000 lidí. Někteří stanovali venku už den předem, aby si zajistili co nejlepší místo. Mnozí z nich měli na sobě kšiltovky „Make America Great Again“ a další předměty spojené s Trumpem. Smuteční řeč pronesla i Kirkova manželka Erika. Ta dojemně promluvila o svém manželi, ale také o útočníkovi, kterému odpustila, protože „tak to udělal Kristus a tak by to udělal i Charlie“.
Na pětihodinovém shromáždění vystoupili i další významní politici, jako například Stephen Miller. Ten řekl, že Kirkova smrt oživí americké konzervativní hnutí, které je již nyní na silné pozici, jelikož prezidentem je Trump a Republikáni mají pod kontrolou Kongres. Na stadionu nechyběl ani miliardář Elon Musk. Ten si s prezidentem dokonce potřásl rukou a objal ho, i když v minulosti měli mezi sebou spory. Později Musk na sociální síť X umístil fotografii s Trumpem, kterou doplnil popiskem „Pro Charlieho“.
Když vystoupil Donald Trump, dav mu bouřlivě tleskal. Během svého projevu se prezident zaměřil na své obvyklé politické body, kritizoval zločinnost v amerických městech a zesměšňoval svého předchůdce Joea Bidena. S manželem Kirka se Trump rozcházel v jediné věci, zatímco Kirk své odpůrce nenáviděl, on pro ně naopak chtěl to nejlepší. Po svém proslovu se Trump objal s Erikou Kirk, které vyjádřil soustrast.
Charlie Kirk ve svých 18 letech spoluzaložil organizaci Turning Point USA, jejímž cílem je šířit konzervativní myšlenky mezi studenty na univerzitách a středních školách. Kirk se proslavil tím, že na kampusech pořádal debaty, do kterých se mohli zapojit i studenti. Klipy z těchto debat mu přinesly obrovskou popularitu na sociálních sítích a Kirk se stal hlasem mladých voličů, kteří podporují Trumpa. I když jeho organizace přivedla k Trumpovi spoustu mladých voličů, jeho názory na témata jako rasa nebo zločinnost, ho často dostávaly do konfliktu s liberálními názory.
Související
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
USA (Spojené státy americké) , Charlie Kirk
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu
před 1 hodinou
Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů
včera
Vraťte nám základnu, nebo se stanou špatné věci, vzkázal Trump Afghánistánu. Tálibán to odmítnul
včera
Otrávili Rusové Navalného zcela novou látkou? Odhalení Navalné přináší víc otázek než odpovědí
včera
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
včera
Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně
včera
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
včera
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
včera
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
včera
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
včera
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
včera
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
včera
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
včera
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
20. září 2025 21:36
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
20. září 2025 20:27
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
20. září 2025 19:41
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
20. září 2025 19:40
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
20. září 2025 19:37
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
20. září 2025 19:19
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
Prezident Donald Trump na sociální síti X sdílel informace o třetím náletu americké armády na loď s drogami, při kterém zemřeli tři lidé. Celkem při třech náletech na podezřelé lodě s drogami zemřelo už 17 lidí.
Zdroj: Libor Novák