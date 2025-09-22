Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé

Jak Rusko, tak i Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků, které si vyžádaly oběti na životech. Kyjev obvinil ruské síly z náletů na jihovýchodní město Záporoží, zatímco Moskva tvrdí, že ukrajinský dronový útok zasáhl krymské letovisko Foros. Obě strany hlásí mrtvé a raněné.
Sergej Aksjonov, šéf kremelské vlády na anektovaném Krymu, v pondělí prohlásil, že ukrajinská armáda zaútočila dronem na letovisko Foros, přičemž poškodila areál sanatoria a budovu školy. Uvedl, že v důsledku útoku zemřeli tři lidé a šestnáct jich bylo zraněno. Ruské ministerstvo obrany označilo útok za "teroristický čin". Podle Aksjonova navíc trosky sestřeleného dronu způsobily požár u pobřežního města Jalta.
Ukrajinské úřady naopak informovaly, že Rusko provedlo šestačtyřicet vzdušných úderů na ukrajinské území. Podle Ivana Fedorova, šéfa tamní regionální vojenské správy, ruské síly "shodily nejméně pět" bomb na město Záporoží.
Podle Kyjeva tyto útoky zabily dva lidi a další dva zranily, z toho jednoho vážně. Mezi oběťmi se podle Reuters nachází žena, jejíž tělo bylo nalezeno pod troskami domu zasaženého ruským náletem .
Rusko anektovalo Krym v roce 2014 po referendu, které mezinárodní společenství odsoudilo, a požaduje, aby Kyjev a západní země uznaly poloostrov jako součást jeho území. Ukrajinské síly nicméně často provádějí útoky na tento silně opevněný region, včetně mostu, který ho spojuje s ruskou pevninou.
Pokrok v jednáních o příměří se zastavil od diplomatických setkání, kde se americký prezident Donald Trump setkal s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, a také s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Trump tehdy naznačil, že Ukrajina nebude moci získat Krym zpět v rámci mírové dohody.
Související
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie
před 1 hodinou
Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé
před 2 hodinami
Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu
před 3 hodinami
Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes
před 4 hodinami
Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu
před 5 hodinami
Počasí se příští víkend oproti celému týdnu oteplí, naměříme až 20 stupňů
včera
Vraťte nám základnu, nebo se stanou špatné věci, vzkázal Trump Afghánistánu. Tálibán to odmítnul
včera
Otrávili Rusové Navalného zcela novou látkou? Odhalení Navalné přináší víc otázek než odpovědí
včera
Kanada: G7 chce ukončit válku na Ukrajině. Přechází od postupných k rozhodným akcím
včera
Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně
včera
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
včera
Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu
včera
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
včera
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
včera
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
včera
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
včera
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
včera
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
20. září 2025 21:36
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
20. září 2025 20:27
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
Finský prezident Alexander Stubb prohlásil, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, o kterých se v současné době jedná, by evropské země, jež se k nim připojí, zavázaly k tomu, aby v budoucnu v případě opětovné vojenské akce bojovaly proti Rusku.
Zdroj: Libor Novák