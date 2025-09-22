Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé

Libor Novák

22. září 2025 11:03

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem
Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem Foto: president.gov.ua

Jak Rusko, tak i Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků, které si vyžádaly oběti na životech. Kyjev obvinil ruské síly z náletů na jihovýchodní město Záporoží, zatímco Moskva tvrdí, že ukrajinský dronový útok zasáhl krymské letovisko Foros. Obě strany hlásí mrtvé a raněné.

Sergej Aksjonov, šéf kremelské vlády na anektovaném Krymu, v pondělí prohlásil, že ukrajinská armáda zaútočila dronem na letovisko Foros, přičemž poškodila areál sanatoria a budovu školy. Uvedl, že v důsledku útoku zemřeli tři lidé a šestnáct jich bylo zraněno. Ruské ministerstvo obrany označilo útok za "teroristický čin". Podle Aksjonova navíc trosky sestřeleného dronu způsobily požár u pobřežního města Jalta.

Ukrajinské úřady naopak informovaly, že Rusko provedlo šestačtyřicet vzdušných úderů na ukrajinské území. Podle Ivana Fedorova, šéfa tamní regionální vojenské správy, ruské síly "shodily nejméně pět" bomb na město Záporoží.

Podle Kyjeva tyto útoky zabily dva lidi a další dva zranily, z toho jednoho vážně. Mezi oběťmi se podle Reuters nachází žena, jejíž tělo bylo nalezeno pod troskami domu zasaženého ruským náletem .

Rusko anektovalo Krym v roce 2014 po referendu, které mezinárodní společenství odsoudilo, a požaduje, aby Kyjev a západní země uznaly poloostrov jako součást jeho území. Ukrajinské síly nicméně často provádějí útoky na tento silně opevněný region, včetně mostu, který ho spojuje s ruskou pevninou.

Pokrok v jednáních o příměří se zastavil od diplomatických setkání, kde se americký prezident Donald Trump setkal s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, a také s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Trump tehdy naznačil, že Ukrajina nebude moci získat Krym zpět v rámci mírové dohody.

včera

Otrávili Rusové Navalného zcela novou látkou? Odhalení Navalné přináší víc otázek než odpovědí

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ruská armáda Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

před 28 minutami

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

před 3 hodinami

Organizace spojených národů

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

před 4 hodinami

Charlie Kirk

Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.

včera

včera

Moldavsko

Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy

Britská stanice BBC odhalila tajnou síť, která je financována Ruskem a snaží se ovlivnit nadcházející volby v Moldavsku. Síť platila lidem za to, že zveřejňovali proruskou propagandu a falešné zprávy, jejichž cílem bylo poškodit proevropskou vládnoucí stranu. Tyto útoky mají za úkol narušit parlamentní volby, které se konají 28. září.

včera

Palestina

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

včera

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

včera

20. září 2025 21:36

20. září 2025 20:27

Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku

Finský prezident Alexander Stubb prohlásil, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, o kterých se v současné době jedná, by evropské země, jež se k nim připojí, zavázaly k tomu, aby v budoucnu v případě opětovné vojenské akce bojovaly proti Rusku.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy