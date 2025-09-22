Spolu spadlo pod 20 procent. Starostové nadále bojují s SPD o třetí místo

Dva týdny před sněmovními volbami je situace na čele neměnná. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by vyhrálo hnutí ANO, jehož podpora se neustále drží nad 30 procenty. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo celkem sedm uskupení.
Nejnovější průzkum proběhl na vzorku více než 1500 respondentů od 28. srpna do 16. září. ANO by podle šetření podpořilo 30,9 procenta oslovených. Druhá je nadále koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která se však propadla pod 20 procent, konkrétně na 19,5 procenta.
Dvouciferného výsledku by dosáhla ještě další dvě uskupení. Na třetím místě se nacházejí Starostové a nezávislí (STAN) se ziskem 12,2 procenta. O pouhé dvě desetiny nižší je podpora hnutí SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory).
Do Poslanecké sněmovny by se dostalo celkem sedm kandidujících subjektů. Na pátém místě jsou Piráti s podporou 9,3 procenta. Šestou příčku drží hnutí Stačilo (7,7 %), pod jehož hlavičkou kandidují komunisté a někteří sociální demokraté. Pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů překračují i Motoristé (5,7 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
