Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Libor Novák

22. září 2025 12:00

Palestina
Palestina Foto: Pixabay

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

Někteří analytici a aktivisté se domnívají, že tato diplomatická snaha nijak neovlivní reálnou situaci na místě. Řešení dvou států, které by umožnilo existenci suverénního palestinského státu vedle Izraele, je podle nich v současné době prakticky neproveditelné. Jako hlavní důvod uvádějí desetiletí izraelské politiky, která podle kritiků měla za cíl sabotovat dvoustátní řešení výstavbou židovských osad na palestinské půdě a oslabováním Palestinské samosprávy.

OSN považuje východní Jeruzalém, okupovaný Západní břeh Jordánu a Gazu za palestinská území, která by měla tvořit budoucí palestinský stát. Izrael však východní Jeruzalém anektoval už dávno. Rozsáhlá expanze osad na okupovaném Západním břehu navíc proměnila toto území ve shluk vzájemně oddělených palestinských enkláv, rozdělených kontrolními stanovišti, silnicemi a oblastmi kontrolovanými izraelskou armádou. V těchto osadách, které mezinárodní právo považuje za nelegální, žije v současnosti zhruba 700 tisíc židovských osadníků.

Tento počet se pravděpodobně bude zvyšovat, neboť Netanjahuova vláda schválila masivní rozšíření osad. Patří sem i kontroverzní projekt E1, který plánuje výstavbu tisíců nových domů a který by Západní břeh fakticky rozdělil na dvě části. Izraelské operace za poslední dva roky proměnily Pásmo Gazy v ruiny. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze dosud zahynulo více než 65 tisíc lidí. Stále více mezinárodních akademiků a organizací označuje válku v Gaze za genocidu, což Izrael popírá.

Uznání palestinského státu Spojeným královstvím a Kanadou je historické. Jsou to totiž první státy ze skupiny G7, které tento krok podnikly. Rostoucí počet zemí, které se rozhodly uznat palestinský stát, ukazuje na sílící mezinárodní podporu. Většina států uznala Stát Palestina už v roce 1988, po prohlášení palestinské Národní rady. V devadesátých letech a následujících dekádách se k nim připojily i další ne-západní státy. K dnešnímu dni Palestinu uznalo už přes 145 zemí. 

před 3 hodinami

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Související

Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

Více souvisejících

palestina Izrael Francie

Aktuálně se děje

před 27 minutami

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

před 3 hodinami

Organizace spojených národů

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

před 4 hodinami

Charlie Kirk

Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.

včera

včera

Moldavsko

Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy

Britská stanice BBC odhalila tajnou síť, která je financována Ruskem a snaží se ovlivnit nadcházející volby v Moldavsku. Síť platila lidem za to, že zveřejňovali proruskou propagandu a falešné zprávy, jejichž cílem bylo poškodit proevropskou vládnoucí stranu. Tyto útoky mají za úkol narušit parlamentní volby, které se konají 28. září.

včera

Palestina

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

včera

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

včera

20. září 2025 21:36

20. září 2025 20:27

Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku

Finský prezident Alexander Stubb prohlásil, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, o kterých se v současné době jedná, by evropské země, jež se k nim připojí, zavázaly k tomu, aby v budoucnu v případě opětovné vojenské akce bojovaly proti Rusku.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy