Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.
Někteří analytici a aktivisté se domnívají, že tato diplomatická snaha nijak neovlivní reálnou situaci na místě. Řešení dvou států, které by umožnilo existenci suverénního palestinského státu vedle Izraele, je podle nich v současné době prakticky neproveditelné. Jako hlavní důvod uvádějí desetiletí izraelské politiky, která podle kritiků měla za cíl sabotovat dvoustátní řešení výstavbou židovských osad na palestinské půdě a oslabováním Palestinské samosprávy.
OSN považuje východní Jeruzalém, okupovaný Západní břeh Jordánu a Gazu za palestinská území, která by měla tvořit budoucí palestinský stát. Izrael však východní Jeruzalém anektoval už dávno. Rozsáhlá expanze osad na okupovaném Západním břehu navíc proměnila toto území ve shluk vzájemně oddělených palestinských enkláv, rozdělených kontrolními stanovišti, silnicemi a oblastmi kontrolovanými izraelskou armádou. V těchto osadách, které mezinárodní právo považuje za nelegální, žije v současnosti zhruba 700 tisíc židovských osadníků.
Tento počet se pravděpodobně bude zvyšovat, neboť Netanjahuova vláda schválila masivní rozšíření osad. Patří sem i kontroverzní projekt E1, který plánuje výstavbu tisíců nových domů a který by Západní břeh fakticky rozdělil na dvě části. Izraelské operace za poslední dva roky proměnily Pásmo Gazy v ruiny. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze dosud zahynulo více než 65 tisíc lidí. Stále více mezinárodních akademiků a organizací označuje válku v Gaze za genocidu, což Izrael popírá.
Uznání palestinského státu Spojeným královstvím a Kanadou je historické. Jsou to totiž první státy ze skupiny G7, které tento krok podnikly. Rostoucí počet zemí, které se rozhodly uznat palestinský stát, ukazuje na sílící mezinárodní podporu. Většina států uznala Stát Palestina už v roce 1988, po prohlášení palestinské Národní rady. V devadesátých letech a následujících dekádách se k nim připojily i další ne-západní státy. K dnešnímu dni Palestinu uznalo už přes 145 zemí.
Finský prezident Alexander Stubb prohlásil, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, o kterých se v současné době jedná, by evropské země, jež se k nim připojí, zavázaly k tomu, aby v budoucnu v případě opětovné vojenské akce bojovaly proti Rusku.
