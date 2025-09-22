Kimmel se vrátí, předpovídá kolega, jemuž Trump také předpovídá konec

Lucie Podzimková

22. září 2025 19:32

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel Foto: Reprofoto YouTube

Americkou televizní scénou rezonuje stažení moderátora Jimmyho Kimmela z vysílání kvůli komentářům po vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Ke kroku stanice ABC se vyjádřili další moderátoři talk show, včetně těch, které zmínil prezident Donald Trump. 

Kimmel v den tragédie odsoudil útok a vyjádřil sympatie k rodině zavražděného aktivisty. V monologu na úvod posledního odvysílaného dílu ale kritizoval příznivce hnutí MAGA (Make America Great Again) za to, že si na tragédii snaží dělat politické body a pachatele vykreslují jako někoho, kdo není jedním z nich. 

Moderátor také kritizoval stahování vlajek na půl žerdi či reakci amerického prezidenta Trumpa na Kirkovu smrt. "Takhle dospělý člověk nesmutní nad vraždou někoho, koho označuje za přítele. Takhle pláče čtyřleté dítě nad mrtvou rybičkou," prohlásil. 

Trump na rozhodnutí ABC, ačkoliv mylně prohlásil, že talk show je zcela zrušena, reagoval slovy, že jde o skvělou zprávu pro Ameriku. "Gratuluji ABC, že konečně sebrala odvahu a udělala to, co měla udělat. Kimmel nemá žádný talent a horší sledovanost než Colbert," napsal šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. 

"Zůstávají Jimmy (Fallon) a Seth (Meyers), dva totální loseři, na fake news NBC. Jejich sledovanost je také hrozná. Udělej to, NBC," vyzval prezident další stanici k tomu, aby ukončila jiné dvě populární americké talk show. 

Fallon ve čtvrteční epizodě The Tonight Show podpořil Kimmela. "Abych k vám byl upřímný, nevím, co se děje. Nikdo to neví. Znám však Jimmyho Kimmela, je to slušný, zábavný a milující chlápek, takže věřím, že se vrátí," vzkázal svým divákům. Meyers zmínil, že je privilegium a čest být přítelem Kimmela. Lidem slíbil, že svou show bude nadále dělat stejně. 

Stephen Colbert, jemuž se stanice CBS podle červencového oznámení chystá jeho pořad The Late Show zrušit, se Kimmela zastal a jeho stažení z vysílání označil za útok na svobodu slova. 

Kirka zastřelili předminulý týden ve středu během veřejného vystoupení v Oremu ve státě Utah. Podezřelým v případu je Tyler Robinson, jehož policie zadržela o den později večer. Vdova Erika Kirková byla podle dostupných informací i s dětmi v publiku, když k útoku došlo. 

před 4 hodinami

Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze

