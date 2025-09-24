Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC

Lucie Podzimková

24. září 2025 18:21

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Populární moderátor talk show Jimmy Kimmel se v úterý k nelibosti amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátil na televizní obrazovky. Trump dal svou nespokojenost najevo na sociální síti a naznačil, že zvažuje další kroky proti televizní stanici ABC. 

"Nemůžu uvěřit, že fake news ABC vrátila Jimmymu Kimmelovi práci. Bílému domu bylo řečeno, že jeho show je zrušena. Něco se mezitím stalo, protože jeho publikum je pryč. A talent nikdy neměl," napsal Trump na sociální síti Truth Social. 

"Proč chtějí zpátky někoho, komu se daří tak špatně, kdo není vtipný a kdo dostává stanici do ohrožení," pokračoval americký prezident a označil moderátora za prodlouženou ruku demokratů. 

Šéf Bílého domu naznačil, že se proti stanici chystá podniknout jisté kroky. "Myslím, že budeme muset ABC otestovat. Uvidíme. Naposledy, když jsem po nich šel, my dali 16 milionů dolarů. Tohle zní ještě lukrativněji. Opravdová banda loserů," dodal Trump. 

Kimmel se na obrazovku vrátil v úterý. Návrat předem oznámila firma Disney, která vlastní stanici ABC. "Strávili jsme poslední dny rozhovory s Jimmym a po nich jsme dospěli k rozhodnutí vrátit show v úterý do vysílání," uvedli zástupci firmy. 

Kimmela v minulém týdnu stáhla mateřská společnost z vysílání kvůli nevhodným výrokům po vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Moderátor kritizoval reakci prezidenta na Kirkovu smrt. "Takhle dospělý člověk nesmutní nad vraždou někoho, koho označuje za přítele. Takhle pláče čtyřleté dítě nad mrtvou rybičkou," prohlásil. 

Trump označil původní rozhodnutí stáhnout Kimmela z vysílání za "skvělou zprávu pro Ameriku". Zároveň vyzval stanici NBC, aby ukončila jiné dvě talk show moderátorů Jimmyho Fallona a Setha Meyerse. 

před 3 hodinami

Zelenskyj v OSN: Do nejničivějších závodů ve zbrojení v dějinách se zapojila AI. Existuje na Zemi ještě bezpečí?

Související

Léky, ilustrační foto

Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?

Americká vláda vydala kontroverzní doporučení týkající se prevence a léčby autismu u dětí. Nové pokyny by měly odradit těhotné ženy od užívání paracetamolu, který je považován za jeden z možných spouštěčů autismu. Prezident Donald Trump navíc navrhl, že by se na léčbu poruch řeči, se kterými se autistické děti potýkají, měl použít lék leukovorin.

Více souvisejících

Donald Trump televize ABC Jimmy Kimmel USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 5 minutami

před 51 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Tomio Okamura

V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech

V české předvolební kampani se místo seriózní debaty o budoucnosti země odehrává přehlídka emocí, obviňování a umělého bědování. Realita však není zdaleka tak černá. Žijeme ve svobodné společnosti s dostupným zdravotnictvím, vzděláním a relativním bezpečím, což zdaleka není samozřejmost ani v západních demokraciích. Přesto mnozí politici i občané raději živí iluzi katastrofy, než aby uznali skutečný stav věcí.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Léky, ilustrační foto

Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?

Americká vláda vydala kontroverzní doporučení týkající se prevence a léčby autismu u dětí. Nové pokyny by měly odradit těhotné ženy od užívání paracetamolu, který je považován za jeden z možných spouštěčů autismu. Prezident Donald Trump navíc navrhl, že by se na léčbu poruch řeči, se kterými se autistické děti potýkají, měl použít lék leukovorin.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Prezident Trump

USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Světové společenství je zaskočeno nečekaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vystoupil na Valném shromáždění OSN. Jeho 58minutový projev, který se dotýkal migrace, islámského práva šaría, neúspěchů OSN a „klimatického podvodu“, naznačuje, že USA se odklánějí od principů, na kterých byla OSN založena. Reakce světových lídrů naznačují, že už nelze spoléhat na USA jako na silného a spolehlivého partnera.

před 7 hodinami

Dmitrij Peskov

Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat

Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie

NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?

Poslední opakovaná narušení vzdušného prostoru NATO Ruskem staví alianci před obtížnou otázku, zda by měla reagovat sestřelením ruských letadel. Na jedné straně NATO odsoudilo ruské akce a varovalo, že použije „všechny nezbytné vojenské a nevojenské prostředky k obraně“. Na straně druhé se však jedná o obranný pakt, který se snaží zabránit eskalaci konfliktu, který podle něj ještě není v plném proudu.

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku“, což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

před 10 hodinami

Donald Trump v OSN

CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila. 

před 11 hodinami

Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová, jejíž kariéra trvala přes šest dekád. Největší slávu zažila Cardinalová během zlatého věku italského filmu. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy