Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC

Populární moderátor talk show Jimmy Kimmel se v úterý k nelibosti amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátil na televizní obrazovky. Trump dal svou nespokojenost najevo na sociální síti a naznačil, že zvažuje další kroky proti televizní stanici ABC.
"Nemůžu uvěřit, že fake news ABC vrátila Jimmymu Kimmelovi práci. Bílému domu bylo řečeno, že jeho show je zrušena. Něco se mezitím stalo, protože jeho publikum je pryč. A talent nikdy neměl," napsal Trump na sociální síti Truth Social.
"Proč chtějí zpátky někoho, komu se daří tak špatně, kdo není vtipný a kdo dostává stanici do ohrožení," pokračoval americký prezident a označil moderátora za prodlouženou ruku demokratů.
Šéf Bílého domu naznačil, že se proti stanici chystá podniknout jisté kroky. "Myslím, že budeme muset ABC otestovat. Uvidíme. Naposledy, když jsem po nich šel, my dali 16 milionů dolarů. Tohle zní ještě lukrativněji. Opravdová banda loserů," dodal Trump.
Kimmel se na obrazovku vrátil v úterý. Návrat předem oznámila firma Disney, která vlastní stanici ABC. "Strávili jsme poslední dny rozhovory s Jimmym a po nich jsme dospěli k rozhodnutí vrátit show v úterý do vysílání," uvedli zástupci firmy.
Kimmela v minulém týdnu stáhla mateřská společnost z vysílání kvůli nevhodným výrokům po vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Moderátor kritizoval reakci prezidenta na Kirkovu smrt. "Takhle dospělý člověk nesmutní nad vraždou někoho, koho označuje za přítele. Takhle pláče čtyřleté dítě nad mrtvou rybičkou," prohlásil.
Trump označil původní rozhodnutí stáhnout Kimmela z vysílání za "skvělou zprávu pro Ameriku". Zároveň vyzval stanici NBC, aby ukončila jiné dvě talk show moderátorů Jimmyho Fallona a Setha Meyerse.
Donald Trump , televize ABC , Jimmy Kimmel , USA (Spojené státy americké)
