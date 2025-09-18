Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví

Lucie Podzimková

18. září 2025 11:58

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel Foto: Reprofoto YouTube

Americká stanice ABC oznámila, že moderátora populární talk show Jimmyho Kimmela na neurčito stahuje z vysílání kvůli komentářům, které pronesl po vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Informovala o tom BBC. Televize tím potěšila amerického prezidenta Donalda Trumpa. 

Kimmel v den tragédie odsoudil útok a vyjádřil sympatie k rodině zavražděného aktivisty. V pondělním monologu na úvod pořadu ale kritizoval příznivce hnutí MAGA (Make America Great Again) za to, že si na tragédii snaží dělat politické body a pachatele vykreslují jako někoho, kdo není jedním z nich. 

Moderátor také kritizoval stahování vlajek na půl žerdi či reakci amerického prezidenta Trumpa na Kirkovu smrt. "Takhle dospělý člověk nesmutní nad vraždou někoho, koho označuje za přítele. Takhle pláče čtyřleté dítě nad mrtvou rybičkou," prohlásil. 

Rozhodnutí ABC předcházelo oznámení společnosti Nexstar Media, která je jedním z největších vlastníků televizních stanic v USA, že přestane vysílat talk show Jimmy Kimmel Live! kvůli ofenzivním a necitlivým výrokům moderátora. 

Trump na rozhodnutí ABC, ačkoliv mylně prohlásil, že talk show je zcela zrušena, reagoval slovy, že jde o skvělou zprávu pro Ameriku. "Gratuluji ABC, že konečně sebrala odvahu a udělala to, co měla udělat. Kimmel nemá žádný talent a horší sledovanost než Colbert," napsal šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. 

"Zůstávají Jimmy (Fallon) a Seth (Meyers), dva totální loseři, na fake news NBC. Jejich sledovanost je také hrozná. Udělej to, NBC," vyzval prezident další stanici k tomu, aby ukončila jiné dvě populární americké talk show. 

In July, rival network CBS announced it would end The Late Show With Stephen Colbert next year after 11 seasons.

Network executives said the move was "not related in any way to the show's performance, content or other matters happening at Paramount".

However, Colbert tore into the network and its parent company over the decision.

He accused CBS of leaking financial figures to the press, and alluded to a $16m (£13.5m) settlement with Trump after he sued the network over an interview its 60 Minutes programme did last year with former Vice-President Kamala Harris.

včera

Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

