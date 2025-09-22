Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze

Libor Novák

22. září 2025 15:43

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Vedoucí představitelé arabských a muslimských zemí se sejdou s Donaldem Trumpem v New Yorku, aby projednali svůj plán pro mezinárodní stabilizační síly v Gaze pod mandátem OSN. Schůzka proběhne poté, co Francie, Velká Británie, Kanada a Austrálie uznaly Palestinu jako stát.

Návrh, který má být podpořen na konferenci OSN o palestinské státnosti, zahrnuje síly pod mandátem OSN, které by měly zajistit bezpečnost v Gaze. Mají také dohlížet na odzbrojení Hamásu a pomáhat při výcviku policejních složek Palestinské samosprávy (PA).

Arabská liga již v červenci prohlásila, že Hamás nesmí v budoucnu hrát v Gaze žádnou roli a má předat své zbraně nově zvolené Palestinské samosprávě, která by vládla Gaze, Západnímu břehu Jordánu i východnímu Jeruzalému.

Izrael reagoval na vlnu uznání Palestiny varováním, že by mohl anektovat Západní břeh Jordánu. Premiér Benjamin Netanjahu argumentuje, že uznání Palestiny spojenci Izraele bylo vítězstvím pro teroristickou skupinu.

Setkání s Trumpem, které se uskuteční po jeho projevu na Valném shromáždění OSN, je nejnovějším a nejpřímějším jednáním mezi Bílým domem a arabskými státy o plánech pro Gazu po příměří. Prezident by se měl setkat s lídry z Turecka, Spojených arabských emirátů, Egypta, Kataru a Saúdské Arábie.

Dosavadní Trumpovy kroky nenaznačují, že by souhlasil s názorem arabských států, že Palestinská samospráva je životaschopnou alternativou k Hamásu. Lídři arabských zemí vidí setkání jako příležitost, jak přimět Trumpa k vyjasnění podpory pro návrhy Arabské ligy, či dokonce pro plány pracovní skupiny vedené Tony Blairem a Jaredem Kushnerem. Obě iniciativy odmítají masové vyhoštění Palestinců, ačkoli se zdá, že Trump tento názor v minulosti podporoval.

Arabské státy pravděpodobně budou trvat na tom, že se k mezinárodním silám připojí pouze v případě, že reformovaná Palestinská samospráva získá budoucí roli. Chtějí také plán pro dvoustátní řešení, který vyloučí další izraelské osady nebo anexi Západního břehu Jordánu.

Spojené arabské emiráty (SAE) považují anexi za „červenou čáru“, protože by „zničila jádro“ Abrahamských dohod, které byly uzavřeny v roce 2020 za Trumpova zprostředkování.

Francouzský ministr zahraničí, Jean-Noël Barrot, uvedl, že uznání palestinského státu je odklonem od Hamásu, protože plán počítá s jeho vyloučením z budoucí vlády v Gaze. Zdůraznil, že Valné shromáždění již tento měsíc schválilo deklaraci s „hmatatelnými, časově vymezenými a nezvratnými kroky“ směřujícími k dvoustátnímu řešení, přičemž odsoudilo Hamás a vyzvalo ho, aby se vzdal a odevzdal zbraně.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že „jakékoli kroky směrem k nelegální anexi okupovaného území podkopávají šance na udržitelné řešení konfliktu“. Dále zdůraznil, že jednání o dvoustátním řešení je jedinou cestou, jak umožnit Izraelcům a Palestincům žít v míru a bezpečí. Německo považuje uznání palestinského státu spíše za závěrečný krok, ale je třeba proces zahájit.

Zdroj: Libor Novák

