Letiště hlásí po masivním kyberútoku stále problémy. Hackeři napadli odbavovací software

Libor Novák

22. září 2025 14:15

letectví
letectví Foto: Pixmac

Evropská kybernetická agentura uvedla, že za chaosem na letištích po celém světě stojí zločinci, kteří využili ransomwarový útok. Několik nejrušnějších evropských letišť se již několik dní snaží obnovit normální provoz poté, co kybernetický útok v pátek narušil jejich automatické odbavovací a palubní systémy. 

Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) v pondělí potvrdila, že škodlivý software byl použit k narušení automatizovaných odbavovacích systémů. Podle agentury byl typ ransomwaru identifikován a do vyšetřování je zapojena i policie.

Předpokládá se, že za útokem stojí kriminální gangy. Tyto skupiny často využívají ransomware k tomu, aby vážně narušily systémy svých obětí a následně požadovaly výkupné v bitcoinech za nápravu škod.

Podle interní zprávy, kterou viděla BBC, hackeři zaútočili na populární odbavovací software Muse, který poskytuje americká společnost Collins Aerospace. Zpráva, určená pro zaměstnance letiště Heathrow, vyzývá aerolinky, aby nadále odbavovaly cestující ručně.

Společnost Collins Aerospace, která je výrobcem softwaru Muse, dosud nevysvětlila, co se stalo, a incident označuje pouze za „kybernetický incident“. Podle interního sdělení z Heathrow mohlo být „narušeno“ více než tisíc počítačů a jejich obnova musí probíhat osobně, ne na dálku. V brzkých ranních hodinách Collins Aerospace uvedla, že dokončuje potřebné aktualizace softwaru.

Přestože se situace na letištích v Berlíně a v Londýně Heathrow do neděle výrazně zlepšila, zpoždění a rušení letů stále přetrvávají. Letiště v Bruselu, které je také zasaženo, požádalo letecké společnosti, aby zrušily téměř 140 ze 276 plánovaných letů na pondělí.

Podle posledních informací z interní zprávy se ukázalo, že společnost Collins Aerospace sice obnovila své systémy, ale uvědomila si, že hackeři stále zůstávají v síti. V odděleném doporučení pro aerolinky proto společnost varovala personál, aby nevypínal počítače ani se neodhlásil ze softwaru Muse, pokud jsou přihlášeni.

Ransomwarové útoky jsou pro organizace častým problémem. Organizované kyberzločinecké gangy ročně vydělávají na výkupném stovky milionů dolarů. Například v dubnu letošního roku byl britský řetězec Marks and Spencer zasažen ransomwarem, který způsobil škody ve výši nejméně 400 milionů liber a měsíce narušení provozu.

Podle zprávy francouzské letecké společnosti Thales se počet kybernetických útoků v leteckém sektoru za poslední rok zvýšil o 600 procent. Britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti již spolupracuje s Collins Aerospace, zasaženými letišti, Ministerstvem dopravy a policií, aby plně pochopilo dopad incidentu.

před 2 hodinami

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Související

Michal Koudelka

Rusové se pokoušeli o další sabotáže v Česku. BIS je zastavila

Bezpečnostní informační služba (BIS) loni zabránila několika pokusům ruských zpravodajských služeb o sabotážní akce v Česku. Uvedl to její šéf Michal Koudelka v souvislosti s vydáním výroční zprávy k činnosti služby za rok 2024. Rusko se společně s Čínou snaží škodit i v kyberprostoru. 

Více souvisejících

Kybernetická bezpečnost Letiště obecně

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 1 hodinou

António Guterres

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku a debaty se točí kolem Rady bezpečnosti OSN. Před osmdesáti lety ji založili spojenci z druhé světové války, aby zabránili budoucím válkám. Pět stálých členů s právem veta, takzvaná P5 – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Čína a Francie – se mělo stát „světovými policisty.“ V současné době ovšem málokdo pochybuje o tom, že se jim tento cíl nedaří plnit, píše magazín Time.

před 2 hodinami

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

před 5 hodinami

Organizace spojených národů

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

před 6 hodinami

Charlie Kirk

Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.

před 7 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.

včera

včera

Moldavsko

Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy

Britská stanice BBC odhalila tajnou síť, která je financována Ruskem a snaží se ovlivnit nadcházející volby v Moldavsku. Síť platila lidem za to, že zveřejňovali proruskou propagandu a falešné zprávy, jejichž cílem bylo poškodit proevropskou vládnoucí stranu. Tyto útoky mají za úkol narušit parlamentní volby, které se konají 28. září.

včera

Palestina

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

včera

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

včera

Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou

Podzimní počasí je tady. Už příští týden denní maxima klesnou až na 10 stupňů, uvádí předpověď počasí ČHMÚ.cz.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy