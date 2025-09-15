Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě

Dnešní námořní doprava se stává stále častějším terčem kybernetických útoků. Tyto útoky mohou pocházet jak od kriminálních gangů, tak i od nepřátelských států, což má pro celosvětový obchod značné důsledky. Jedním z hlavních důvodů rostoucího počtu útoků je zvyšující se digitalizace a propojenost odvětví.
John Stawpert, zástupce Mezinárodní komory pro lodní dopravu, uvádí, že na námořní průmysl připadá zhruba 80 % světového obchodu, což z něj činí lákavý cíl pro kyberzločince. Zvýšená digitalizace a nové komunikační technologie, jako je satelitní služba Starlink, propojily lodě s vnějším světem, čímž se však zvýšil i počet možných vstupních bodů pro hackery.
Podle průzkumu NHL Stenden University se počet kybernetických útoků v lodní dopravě prudce zvýšil – zatímco v roce 2021 jich bylo pouze 10, loni to bylo již 64. Tyto útoky často provádějí kriminální gangy, například z Nigérie, ale podle výzkumníků se na některých podílejí i státy jako je Rusko, Čína, Severní Korea nebo Írán. Zaznamenány byly případy, kdy hackeři zjišťovali logistické informace o zásilkách určených pro Ukrajinu, aby narušili dodávky.
Nejčastějším typem útoku, se kterým se setkávají lodní společnosti, je útok typu "man-in-the-middle", kdy hacker dokáže zachytit a manipulovat s komunikací mezi dvěma stranami. Tímto způsobem může získat citlivé údaje nebo převzít kontrolu nad počítačovým systémem. Podle právní firmy HFW se průměrné náklady na řešení takového útoku v letech 2022 až 2023 zdvojnásobily na 550 000 dolarů. V případě, že je nutné zaplatit výkupné, se průměrná částka pohybuje okolo 3,2 milionu dolarů.
Další riziko představují útoky GPS jamming a "spoofing". Při spoofingu je navigačnímu systému lodi odeslána falešná poloha, což může vést ke změně trasy nebo najetí do mělkých vod. V loňském roce údajně najela kontejnerová loď na mělčinu v Rudém moři kvůli podezření na takový útok.
Navzdory rostoucímu počtu útoků se situace podle odborníků postupně zlepšuje. V roce 2021 přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO) nová bezpečnostní opatření, která vyžadují, aby lodní společnosti zavedly přísnější kybernetickou ochranu. Ta zahrnuje základní bezpečnostní hygienu i technická opatření na úrovni IT.
Henry Clack z firmy HFW uvádí, že s hackery komunikují elektronicky a co nejstručněji. Podle Toma Walterse, dalšího specialisty z HFW, se toto odvětví nachází v mnohem lepší pozici, než tomu bylo před šesti nebo sedmi lety, což je výsledkem zvýšeného povědomí o kybernetických hrozbách.
Související
CNN: Nový objev vyvolal poprask mezi vědci. Našli záhadnou substanci plnou neznámých mikroorganismů
Tankery plné ropy se obrací zpět. Svět se po útoku USA obává ekonomických dopadů
lodní doprava , Kybernetická bezpečnost
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě
před 2 hodinami
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
před 2 hodinami
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
před 4 hodinami
Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu
včera
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
včera
Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit
včera
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
včera
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
včera
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
včera
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
včera
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
včera
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
včera
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
včera
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
včera
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
včera
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
včera
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
včera
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
včera
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
včera
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
Polsko v sobotu večer opět vyhlásilo stav pohotovosti na východě země kvůli hrozbě průniku ruských dronů, které útočily na západě Ukrajiny. V některých obcích se dokonce rozezněly sirény. Podle dostupných informací ale tentokrát žádné bezpilotní stroje nenarušily polský vzdušný prostor.
Zdroj: Lucie Podzimková