Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě

Libor Novák

15. září 2025 10:01

Lodní doprava, ilustrační foto
Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Dnešní námořní doprava se stává stále častějším terčem kybernetických útoků. Tyto útoky mohou pocházet jak od kriminálních gangů, tak i od nepřátelských států, což má pro celosvětový obchod značné důsledky. Jedním z hlavních důvodů rostoucího počtu útoků je zvyšující se digitalizace a propojenost odvětví.

John Stawpert, zástupce Mezinárodní komory pro lodní dopravu, uvádí, že na námořní průmysl připadá zhruba 80 % světového obchodu, což z něj činí lákavý cíl pro kyberzločince. Zvýšená digitalizace a nové komunikační technologie, jako je satelitní služba Starlink, propojily lodě s vnějším světem, čímž se však zvýšil i počet možných vstupních bodů pro hackery.

Podle průzkumu NHL Stenden University se počet kybernetických útoků v lodní dopravě prudce zvýšil – zatímco v roce 2021 jich bylo pouze 10, loni to bylo již 64. Tyto útoky často provádějí kriminální gangy, například z Nigérie, ale podle výzkumníků se na některých podílejí i státy jako je Rusko, Čína, Severní Korea nebo Írán. Zaznamenány byly případy, kdy hackeři zjišťovali logistické informace o zásilkách určených pro Ukrajinu, aby narušili dodávky.

Nejčastějším typem útoku, se kterým se setkávají lodní společnosti, je útok typu "man-in-the-middle", kdy hacker dokáže zachytit a manipulovat s komunikací mezi dvěma stranami. Tímto způsobem může získat citlivé údaje nebo převzít kontrolu nad počítačovým systémem. Podle právní firmy HFW se průměrné náklady na řešení takového útoku v letech 2022 až 2023 zdvojnásobily na 550 000 dolarů. V případě, že je nutné zaplatit výkupné, se průměrná částka pohybuje okolo 3,2 milionu dolarů.

Další riziko představují útoky GPS jamming a "spoofing". Při spoofingu je navigačnímu systému lodi odeslána falešná poloha, což může vést ke změně trasy nebo najetí do mělkých vod. V loňském roce údajně najela kontejnerová loď na mělčinu v Rudém moři kvůli podezření na takový útok. 

Navzdory rostoucímu počtu útoků se situace podle odborníků postupně zlepšuje. V roce 2021 přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO) nová bezpečnostní opatření, která vyžadují, aby lodní společnosti zavedly přísnější kybernetickou ochranu. Ta zahrnuje základní bezpečnostní hygienu i technická opatření na úrovni IT.

Henry Clack z firmy HFW uvádí, že s hackery komunikují elektronicky a co nejstručněji. Podle Toma Walterse, dalšího specialisty z HFW, se toto odvětví nachází v mnohem lepší pozici, než tomu bylo před šesti nebo sedmi lety, což je výsledkem zvýšeného povědomí o kybernetických hrozbách.
 

11. září 2025 17:41

Nový iPhone spatřil světlo světa. Špičkový model stojí téměř 33 tisíc korun

Související

Lodní doprava, ilustrační foto

Tankery plné ropy se obrací zpět. Svět se po útoku USA obává ekonomických dopadů

Napětí na Blízkém východě eskaluje a mezinárodní společenství se obává ekonomických důsledků. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová varovala, že americké útoky na Írán a následná íránská hrozba uzavření strategického průlivu Hormuz by mohly vážně poškodit globální hospodářský růst.

Více souvisejících

lodní doprava Kybernetická bezpečnost

