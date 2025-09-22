Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné.
Redford, který zemřel minulý týden v úterý ráno ve svém domě v americkém státě Utah, měl podle informací uvedených deníkem Daily Mail zanechat konkrétní instrukce, jak má smuteční obřad vypadat. Přál si prý jednoduchý a rodinný pohřeb bez červených koberců a kamer. "Rodina žádá o soukromí," sdělil její zástupce. Rozloučení v horách v Utahu se má zúčastnit manželka Sibylle, dcery Shauna a Amy a sedm vnoučat.
Redford se narodil v Santa Monice v kalifornském městě Santa Monica. Absolvoval střední školu v Los Angeles a nastoupil na University of Colorado s vidinou baseballové kariéry na pozici nadhazovače.
S herectvím začínal na divadelní scéně a v televizi. Už v roce 1962 si vysloužil za jednu ze seriálových rolí nominaci na Emmy pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Redfordova pozice sílila, až se prosadil i v Hollywoodu a proslavil se po celé světě.
Legendární byla především jeho spolupráce s hereckým kolegou Paulem Newmanem, s nímž se setkal v proslulých filmech Butch Cassidy a Sundance Kid a Podraz. Později se stal úspěšným režisérem. Za debutový snímek Obyčejní lidé získal Oscara. Druhého obdržel za celoživotní přínos kinematografii. Hereckou kariéru ukončil v roce 2018.
Redford si udělal jméno i jako propagátor nezávislého filmu. V 80. letech založil za tímto účelem Sundance Institute. Organizace pořádala filmový festival Sundance, jenž se stal útočištěm pro nezávislé americké filmaře.
