Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Lucie Podzimková

22. září 2025 22:00

Robert Redford
Robert Redford Foto: U.S. Embassy photographer JP Evans

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné. 

Redford, který zemřel minulý týden v úterý ráno ve svém domě v americkém státě Utah, měl podle informací uvedených deníkem Daily Mail zanechat konkrétní instrukce, jak má smuteční obřad vypadat. Přál si prý jednoduchý a rodinný pohřeb bez červených koberců a kamer. "Rodina žádá o soukromí," sdělil její zástupce. Rozloučení v horách v Utahu se má zúčastnit manželka Sibylle, dcery Shauna a Amy a sedm vnoučat. 

Redford se narodil v Santa Monice v kalifornském městě Santa Monica. Absolvoval střední školu v Los Angeles a nastoupil na University of Colorado s vidinou baseballové kariéry na pozici nadhazovače.

S herectvím začínal na divadelní scéně a v televizi. Už v roce 1962 si vysloužil za jednu ze seriálových rolí nominaci na Emmy pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Redfordova pozice sílila, až se prosadil i v Hollywoodu a proslavil se po celé světě.

Legendární byla především jeho spolupráce s hereckým kolegou Paulem Newmanem, s nímž se setkal v proslulých filmech Butch Cassidy a Sundance Kid a Podraz. Později se stal úspěšným režisérem. Za debutový snímek Obyčejní lidé získal Oscara. Druhého obdržel za celoživotní přínos kinematografii. Hereckou kariéru ukončil v roce 2018. 

Redford si udělal jméno i jako propagátor nezávislého filmu. V 80. letech založil za tímto účelem Sundance Institute. Organizace pořádala filmový festival Sundance, jenž se stal útočištěm pro nezávislé americké filmaře. 

Kimmel se vrátí, míní kolega, jemuž Trump také předpovídá konec

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné. 

