Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce

Celý svět, ale zejména Spojené státy americké v úterý rozesmutnila zpráva o smrti slavného herce Roberta Redforda, jedné z hollywoodských legend. Bez komentáře ji nemohl nechat ani americký prezident Donald Trump, který Redforda v krátkém prohlášení ocenil.
"Robert Redford měl sérii roků, kde tu nebyl nikdo lepší. Bylo období, kdy byl nejžádanější. Myslím, že byl skvělý," řekl Trump novinářům před odcestováním na návštěvu Velké Británie. Americký prezident se tak vyjádřil, přestože byl Redford podle magazínu Politico jeho častým kritikem.
Redford zemřel v úterý ráno ve svém domě v americkém státě Utah. Informoval o tom americký deník New York Times, který citoval vyjádření Cindi Bergerové ze společnosti Rogers & Cowan PMK.
Redford se narodil v Santa Monice v kalifornském městě Santa Monica. Absolvoval střední školu v Los Angeles a nastoupil na University of Colorado s vidinou baseballové kariéry na pozici nadhazovače.
S herectvím začínal na divadelní scéně a v televizi. Už v roce 1962 si vysloužil za jednu ze seriálových rolí nominaci na Emmy pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Redfordova pozice sílila, až se prosadil i v Hollywoodu a proslavil se po celé světě.
Legendární byla především jeho spolupráce s hereckým kolegou Paulem Newmanem, s nímž se setkal v proslulých filmech Butch Cassidy a Sundance Kid a Podraz. Později se stal úspěšným režisérem. Za debutový snímek Obyčejní lidé získal Oscara. Druhého obdržel za celoživotní přínos kinematografii. Hereckou kariéru ukončil v roce 2018.
Redford si udělal jméno i jako propagátor nezávislého filmu. V 80. letech založil za tímto účelem Sundance Institute. Organizace pořádala filmový festival Sundance, jenž se stal útočištěm pro nezávislé americké filmaře.
