Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times.
Redford zemřel ve svém domě v americkém státě Utah. Informoval o tom americký deník New York Times, který citoval vyjádření Cindi Bergerové ze společnosti Rogers & Cowan PMK.
Redford se narodil v Santa Monice v kalifornském městě Santa Monica. Absolvoval střední školu v Los Angeles a nastoupil na University of Colorado s vidinou baseballové kariéry na pozici nadhazovače.
S herectvím začínal na divadelní scéně a v televizi. Už v roce 1962 si vysloužil za jednu ze seriálových rolí nominaci na Emmy pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Redfordova pozice sílila, až se prosadil i v Hollywoodu a proslavil se po celé světě.
Legendární byla především jeho spolupráce s hereckým kolegou Paulem Newmanem, s nímž se setkal v proslulých filmech Butch Cassidy a Sundance Kid a Podraz. Později se stal úspěšným režisérem. Za debutový snímek Obyčejní lidé získal Oscara. Druhého obdržel za celoživotní přínos kinematografii. Hereckou kariéru ukončil v roce 2018.
Redford si udělal jméno i jako propagátor nezávislého filmu. V 80. letech založil za tímto účelem Sundance Institute. Organizace pořádala filmový festival Sundance, jenž se stal útočištěm pro nezávislé americké filmaře.
