Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Lucie Podzimková

16. září 2025 14:36

Robert Redford
Robert Redford Foto: U.S. Embassy photographer JP Evans

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times

Redford zemřel ve svém domě v americkém státě Utah. Informoval o tom americký deník New York Times, který citoval vyjádření Cindi Bergerové ze společnosti Rogers & Cowan PMK. 

Redford se narodil v Santa Monice v kalifornském městě Santa Monica. Absolvoval střední školu v Los Angeles a nastoupil na University of Colorado s vidinou baseballové kariéry na pozici nadhazovače.

S herectvím začínal na divadelní scéně a v televizi. Už v roce 1962 si vysloužil za jednu ze seriálových rolí nominaci na Emmy pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Redfordova pozice sílila, až se prosadil i v Hollywoodu a proslavil se po celé světě.

Legendární byla především jeho spolupráce s hereckým kolegou Paulem Newmanem, s nímž se setkal v proslulých filmech Butch Cassidy a Sundance Kid a Podraz. Později se stal úspěšným režisérem. Za debutový snímek Obyčejní lidé získal Oscara. Druhého obdržel za celoživotní přínos kinematografii. Hereckou kariéru ukončil v roce 2018. 

Redford si udělal jméno i jako propagátor nezávislého filmu. V 80. letech založil za tímto účelem Sundance Institute. Organizace pořádala filmový festival Sundance, jenž se stal útočištěm pro nezávislé americké filmaře. 

včera

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Související

Více souvisejících

Robert Redford úmrtí herci USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 6 minutami

Robert Redford

Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times. 

před 22 minutami

před 1 hodinou

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

Izraelský úder na vedoucí představitele Hamásu v katarském Dauhá, při kterém zemřel i katarský důstojník, otřásl celým arabským světem. Tento bezprecedentní útok zpochybnil základy, na nichž byla po tři desetiletí postavena katarská zahraniční politika. Dohodou bylo, že pokud bude Katar prospěšný Spojeným státům, Washington ho ochrání. To se ale tentokrát nestalo.

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat

Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.

před 2 hodinami

Pásmo Gazy

"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní ofenzívu do Gazy a vstoupily do "další fáze" konfliktu. Podle mluvčího IDF jde o "velký krok vpřed", protože Gaza City je považována za hlavní pevnost Hamásu, kde se údajně nachází 2 000 až 3 000 bojovníků. Do operace, na kterou se armáda připravovala celé týdny, jsou zapojeny pozemní i vzdušné síly.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

před 5 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

včera

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

včera

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

včera

včera

včera

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy