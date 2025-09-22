Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila

David Holub

22. září 2025 20:17

SK Slavia Praha, stadion v Edenu
SK Slavia Praha, stadion v Edenu Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Poprvé po šesti letech se ve středu slávističtí fanoušci dočkali účasti sešívaných v nejprestižnější evropské klubové soutěži Lize mistrů. Ještě čtvrthodiny před závěrečným hvizdem to vypadalo na úspěšný start do soutěže, neboť domácí vedli 2:0 zásluhou dvou přesných tref debutujícího jednadvacetiletého nováčka v sestavě Mbodjiho. Navíc před druhým gólem Pražané přežili penaltu. Nicméně hostům se záhy podařilo rychle snížit, a i když pak slávisté měli hromadu příležitostí, nakonec v 90. minutě přišel trest v podobě vyrovnání na konečných 2:2.

Právě zmiňovaný bek Mbodji byl jedním z novinek v základní sestavě Jindřicha Trpišovského, jenž naopak nemohl do obranných řad použít Ogbua a kapitána Bořila. Oproti posledním zápasům pak slávisté tentokrát vyrukovali se čtyřmi zadáky a nikoli se třemi.

Fotbalisté Slavie chtěli hned v úvodu poděkovat svým fanouškům, kteří zaplnili Eden, za výtečnou atmosféru tím, že začnou hrát aktivně a že se co nejrychleji budou snažit dostat se do vedení. V první příležitosti se tak ocitl Kušej, jehož zakončení ale obránci nováčka v hlavní fázi Ligy mistrů odrazili na rohový kop. Ze začátku se norský soupeř seznamoval s atmosférou Ligy mistrů a postupem času se osmělovali až se dostali k první šanci ve 12. minutě. Tehdy neodhadl situaci Mbodji, když ve vlastní šestnáctce ztratil míč a dostal tím tak Evjena do bezprostřední blízkosti gólmana Staňka. Ten naštěstí svým zákrokem poslal míč nad břevno.

Po osmnácti minutách hry musel navíc předčasně ze hřiště kvůli zranění Holeš a na hrací plochu tak místo něj zamířil Chaloupka. Na trable s obranou chtěli domácí rychle zapomenout, o což se střelou z dálky pokoušel Sadílek. Gólový úspěch nakonec přišel na řadu ve 23. minutě, kdy po zpracování balonu Provod zprava přihrál až na zadní tyč, kde se objevil osamocený Mbodji a ten se následně mohl radovat ze svého premiérového gólu v sešívaném dresu, 1:0 pro Slavii.

O deset minut později mohlo být klidně vyrovnáno, nebýt výtečného gólmana Staňka, který si tehdy poradil s přízemním zakončením od Haugeho. Jen krátce před přestávkou se domácí dožadovali penalty poté, co po Chaloupkově hlavičce zahrál rukou Aleesami, jenže po zhlédnutí u VARu sudí k překvapení slávistů nakonec odpískal útočný faul.

To ve druhém poločase se obecenstvo v Edenu penalty dočkalo, ovšem tu zahrávali hosté po faulu Mbodjiho na střídajícího Bassiho. I tehdy musel sudí k videu, tentokráte ale penaltu uznal. Naštěstí pro Slavii ale možnost vyrovnat Högh neproměnil, když ho vychytal Staněk. Kromě tohoto momentu z 54. minuty ale toho po obrátce hosté příliš neměli a byli to naopak slávisté, kteří diktovali tempo. V 65. minutě byli blízko ke druhému gólu, kdyby ovšem Chorého dorážku nezablokoval včas jeden z hostujících obránců. Za chvíli se nepodařilo dostat balon za brankovou čáru ani Douděrovi, který zamířil mimo. Neuspěl ani Provod se svou střelou, kterou nechal vyniknout gólmana Chajkina. Ten se zaskvěl i proti Kušejově dorážce.

V 74. minutě se to domácím přeci jenom povedlo. A byl to vlastně podobný scénář jako u prvního gólu. Opět nazačátku všeho byl Provod, jenž zprava odcentroval a opět našel Mbodjiho, proti jehož ráně nešlo nic dělat, 2:0 pro Slavii. Pro hráče, který hrál v minulé sezóně za druholigovou Jihlavu, neskutečný skok v kariéře.

Jenže poté jakoby se slávisté uspokojili dvoubrankovým vedením. Už po čtyřech minutách totiž hostům dovolili snížit, když nejprve sice Staněk vychytal Feta, ale na následnou dorážku Bassiho už neměl, 2:1. Hostující kouč Knutsen si tak mohl mnout ruce nad tím, jak se mu povedlo střídání.

To byl pro Pražany budíček a v závěrečných minutách se tak snažili odskočit do bezpečného dvoubrankového vedení. Jenže v 82. minutě se to zřejmě nejlepšímu slávistovi na hřišti Provodovi nezdařilo, když trefil břevno. Poté pro změnu přihrával Oscarovi, kterého vychytal Chajkin. Honba za uklidňujícím gólem ale přišla vniveč v 90. minutě, kdy domácí chybovali tak fatálně, že hosty tím dostali do brejkové situace, konkrétně Helmsersena, proti němuž ještě Staněk zakročil, nicméně na Fetovu střelu z první už zareagovat nedokázal, 2:2 a Eden ztichl.

Přesto měli ještě domácí možnost zvrátit zápas na svou stranu, kdyby v poslední šanci, v níž se střídající Schranz ocitl sám před gólmanem Chajkinem, zakončující hráč nezamířil právě do brankáře.

Slavia tak v úvodu může žehrat nad množstvím neproměněných šancí a nad tím, jak ztratila v závěru slušně rozehraný zápas. 

 Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy mistrů UEFA (17.9.2025):

Slavia Praha – Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Branky: 23. a 74. Mbodji – 78. Bassi, 90. Fet. Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Neacsu (všichni Rum.) – Bebek (video, Chorv.). ŽK: Mbodji, Chytil – Björtuft, Aleesami, Berg. Diváci: 18 922

Slavia: Staněk – Douděra, Holeš (18. Chaloupek), Zima, Mbodji (77. Hašioka) – Zafeiris, Oscar – Kušej (90.+8 Schranz), Sadílek (90.+8 Cham), Provod – Chorý (77. Chytil). Trenér: Trpišovský

Bodö: Chajkin – Sjövold, Björtuft, Gundersen (65. Riisnaes), Aleesami (85. Nielsen) – Berg – Jörgensen (46. Bassi), Evjen, Auklend (74. Fet), Hauge – Högh (74. Helmersen). Trenér: Knutsen

