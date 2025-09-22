Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

Tato deklarace vyvolala ostrou reakci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který odsoudil tento krok jako „obrovskou odměnu terorismu". Cooperová v rozhovoru s BBC potvrdila, že svému izraelskému protějšku dala jasně na srozuměnou, že on ani jeho vláda nesmí přistoupit k anexi Západního břehu. Zdůraznila, že toto rozhodnutí má zajistit bezpečnost jak pro Izraelce, tak pro Palestince, a chránit mír a spravedlnost v celém regionu. Podle jejích slov je morální povinností Británie oživit vyhlídky na řešení existence dvou států.

Premiér Starmer ve svém prohlášení k uznání palestinského státu uvedl, že jeho cílem je "oživit naději na mír a dvoustátní řešení". Upozornil na to, že „hlad a devastace v Gaze jsou naprosto nesnesitelné“. Izraelský premiér Netanjahu odpověděl, že palestinský stát „nevznikne“, a mluvčí izraelské vlády David Mencer v rozhlase prohlásil, že "židovská komunita Labouristické straně tuto zradu nikdy neodpustí".

Spojené státy označily britský krok za diplomatický dar hnutí Hamás, které 7. října 2023 napadlo Izrael. Sir Keir však toto obvinění odmítl s tím, že podmínky uznání zahrnují to, že Hamás nemůže mít v budoucím palestinském státě „žádnou roli ve vládě ani v oblasti bezpečnosti“. Britské ministerstvo zahraničí dále upřesnilo, že ministryně Cooperová na schůzce OSN prosadí, aby "násilní teroristé jako Hamás neměli v budoucím palestinském státě žádnou roli".

K tomuto kroku se vyjádřil i britský ministr pro Blízký východ Hamish Falconer, který zdůraznil, že „nastal správný čas, protože řešení dvou států je ohroženo jako nikdy předtím“. Uvedl, že „hrozba pro dva státy žijící vedle sebe v míru se stále zhoršuje“. Místostarosta západobřežního města Dženín Mohammed Jarrar pak britské uznání uvítal s tím, že potvrzuje, že palestinský lid má právo na vlastní stát, a to i pod okupací.

Na stranu britského premiéra Starmera se postavil také lídr Liberálních demokratů, Sir Ed Davey, který označil uznání za "základní cestu" k řešení dvou států. Naopak konzervativní místopředseda Matt Vickers premiéra obvinil z "odměňování Hamásu", jenž již britské uznání oslavuje jako vítězství. Hamas rozhodnutí uvítal, ale zároveň vyzval k "praktickým opatřením" vedoucím k okamžitému ukončení války.

Ještě před britským uznáním oznámila vyšetřovací komise OSN, že Izrael se v Gaze dopustil genocidy. Odborníci z International Association of Genocide Scholars (IAGS) ve své zprávě uvedli, že Izrael spáchal činy, které odpovídají genocidě, válečným zločinům a zločinům proti lidskosti. Izraelské ministerstvo zahraničí zprávu, která uvádí, že ve válce v Gaze zahynulo kolem 65 000 lidí a v Gaze panuje hladomor, odmítlo jako "lži Hamásu".

Uznání palestinského státu Spojeným královstvím je v současné době považováno za do značné míry symbolické. Přestože jej již uznalo zhruba 75 % členských států OSN, Palestina nemá mezinárodně uznané hranice, hlavní město ani armádu. Řešení dvou států, které se snaží oživit i Velká Británie, předpokládá vznik palestinského státu na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy s východním Jeruzalémem jako hlavním městem. 

