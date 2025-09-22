Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna na sociální síti X uvedl, že ruské akce "podkopávají principy, které jsou pro bezpečnost všech členských států OSN zásadní." Dále napsal, že "když se takových akcí dopustí stálý člen Rady bezpečnosti, musí se jimi zabývat právě tento orgán". Ruské ministerstvo obrany nicméně popřelo, že by jeho letouny narušily estonský vzdušný prostor, a trvá na tom, že let probíhal "v přísném souladu s mezinárodními pravidly".
Podle estonského ministerstva zahraničí se očekává, že Rada bezpečnosti projedná to, co označuje za "flagrantní, bezohledné a do nebe volající porušení vzdušného prostoru NATO" a opakované "porušování mezinárodního práva ze strany Ruska". Na pondělní mimořádné jednání Rady bezpečnosti požádala o účast a představení svého postoje také Ukrajina. Žádost byla adresována Korejské republice, která v současné době předsedá Radě.
Zástupce ukrajinského ministra zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X zdůraznil, že Estonsko požádalo o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN poprvé za posledních třicet čtyři let. To podle něj svědčí o bezprecedentní hrozbě, kterou agresivní Rusko představuje pro stabilitu Evropy.
V návaznosti na narušení vzdušného prostoru Estonsko rovněž požádalo o konzultace podle Článku 4 Smlouvy o NATO, což je mechanismus, který umožňuje kterémukoli členovi formálně předložit záležitost hlavnímu politickému rozhodovacímu orgánu aliance. Jednání by se mělo uskutečnit v tomto týdnu.
Estonsko je již druhým členem NATO, který v posledních dnech požádal o konzultace podle Článku 4, po Polsku, jež o to požádalo minulý týden po narušení jeho vzdušného prostoru několika ruskými drony a stíhačkami.
Kromě toho švédské a německé síly v neděli ohlásily, že jejich letouny JAS 39 Gripen a Eurofighter musely nad jižním Baltským mořem identifikovat a sledovat ruský průzkumný letoun IL-20, který se pohyboval v mezinárodním vzdušném prostoru bez letového plánu a rádiového kontaktu.
Především fotbalový klub Hradce Králové by byl rád, kdyby se mluvilo o nedělním zápase se Spartou jako o oslavě fotbalu. Vždyť v rámci něj tento východočeský klub slavil 120 let své existence a že šlo z jeho strany o vydařený večer, o tom svědčí parádní výkon ze strany jeho hráčů a konečné vítězství 2:1. Jenže jednalo se také zápas vyhrocený, což se poznalo při odchodu kabin na poločasovou přestávku. Právě tehdy sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou sáhl v emocích do obličeje sparťanskému gólmanovi Peteru Vindahlovi a uviděl za to od sudího Jana Beneše nakonec červenou kartu. Po zápase navíc navštívil kabinu rozhodčích kouč Pražanů Brian Priske. Obě situace budou mít dohru s následky.
Zdroj: David Holub