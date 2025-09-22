Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Libor Novák

22. září 2025 9:17

Organizace spojených národů
Organizace spojených národů Foto: president.gov.ua

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna na sociální síti X uvedl, že ruské akce "podkopávají principy, které jsou pro bezpečnost všech členských států OSN zásadní." Dále napsal, že "když se takových akcí dopustí stálý člen Rady bezpečnosti, musí se jimi zabývat právě tento orgán". Ruské ministerstvo obrany nicméně popřelo, že by jeho letouny narušily estonský vzdušný prostor, a trvá na tom, že let probíhal "v přísném souladu s mezinárodními pravidly".

Podle estonského ministerstva zahraničí se očekává, že Rada bezpečnosti projedná to, co označuje za "flagrantní, bezohledné a do nebe volající porušení vzdušného prostoru NATO" a opakované "porušování mezinárodního práva ze strany Ruska". Na pondělní mimořádné jednání Rady bezpečnosti požádala o účast a představení svého postoje také Ukrajina. Žádost byla adresována Korejské republice, která v současné době předsedá Radě.

Zástupce ukrajinského ministra zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X zdůraznil, že Estonsko požádalo o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN poprvé za posledních třicet čtyři let. To podle něj svědčí o bezprecedentní hrozbě, kterou agresivní Rusko představuje pro stabilitu Evropy.

V návaznosti na narušení vzdušného prostoru Estonsko rovněž požádalo o konzultace podle Článku 4 Smlouvy o NATO, což je mechanismus, který umožňuje kterémukoli členovi formálně předložit záležitost hlavnímu politickému rozhodovacímu orgánu aliance. Jednání by se mělo uskutečnit v tomto týdnu.

Estonsko je již druhým členem NATO, který v posledních dnech požádal o konzultace podle Článku 4, po Polsku, jež o to požádalo minulý týden po narušení jeho vzdušného prostoru několika ruskými drony a stíhačkami.

Kromě toho švédské a německé síly v neděli ohlásily, že jejich letouny JAS 39 Gripen a Eurofighter musely nad jižním Baltským mořem identifikovat a sledovat ruský průzkumný letoun IL-20, který se pohyboval v mezinárodním vzdušném prostoru bez letového plánu a rádiového kontaktu. 

včera

Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně

Související

Gaza

OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální

Situace v Gaze se stává podle OSN "nic menšího než katastrofální". V současné době izraelské tanky a jednotky pokračují v postupu, což vyvolává rostoucí mezinárodní odsouzení. Izraelská armáda provádí v Gaze pozemní ofenzivu, jejímž cílem je zničit infrastrukturu teroristů a eliminovat ozbrojence Hamásu, o nichž se domnívá, že jich je v Gaze až 3 000. Izraelští představitelé rovněž uvádějí, že se snaží osvobodit zbývající rukojmí.

Více souvisejících

OSN estonsko

Aktuálně se děje

před 48 minutami

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

před 1 hodinou

Organizace spojených národů

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

před 2 hodinami

Charlie Kirk

Trump na smuteční ceremonii označil Kirka za mučedníka a velkého amerického hrdinu

Ve Státním farmářském stadionu v Arizoně se uskutečnila smuteční ceremonie za pravicového aktivistu Charlieho Kirka. Na události, kterou navštívily desetitisíce lidí, se hlavní hvězdou stal prezident Donald Trump. Ten Kirka označil za mučedníka a velkého amerického hrdinu. Na vzpomínkové akci, která připomínala politický mítink nebo shromáždění velkého křesťanského kostela, vystoupilo mnoho významných osobností Trumpovy administrativy, včetně viceprezidenta JD Vance.

před 3 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.

včera

včera

Moldavsko

Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy

Britská stanice BBC odhalila tajnou síť, která je financována Ruskem a snaží se ovlivnit nadcházející volby v Moldavsku. Síť platila lidem za to, že zveřejňovali proruskou propagandu a falešné zprávy, jejichž cílem bylo poškodit proevropskou vládnoucí stranu. Tyto útoky mají za úkol narušit parlamentní volby, které se konají 28. září.

včera

Palestina

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

včera

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

včera

20. září 2025 21:36

20. září 2025 20:27

20. září 2025 19:41

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi

Migrace zůstává jedním z nejzneužívanějších témat české politiky. I přes nízký počet migrantů z Afriky nebo Blízkého východu v Česku některé strany, zejména SPD, staví na varováních před těmito uprchlíky celou svou kampaň. V poslední době cílí rovněž na Ukrajince, přestože data ukazují jejich ekonomický přínos. Emoce a strach tak opět vítězí nad fakty i elementární soudností a základy lidské morálky.

20. září 2025 19:40

Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí

Především fotbalový klub Hradce Králové by byl rád, kdyby se mluvilo o nedělním zápase se Spartou jako o oslavě fotbalu. Vždyť v rámci něj tento východočeský klub slavil 120 let své existence a že šlo z jeho strany o vydařený večer, o tom svědčí parádní výkon ze strany jeho hráčů a konečné vítězství 2:1. Jenže jednalo se také zápas vyhrocený, což se poznalo při odchodu kabin na poločasovou přestávku. Právě tehdy sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou sáhl v emocích do obličeje sparťanskému gólmanovi Peteru Vindahlovi a uviděl za to od sudího Jana Beneše nakonec červenou kartu. Po zápase navíc navštívil kabinu rozhodčích kouč Pražanů Brian Priske. Obě situace budou mít dohru s následky.

Zdroj: David Holub

Další zprávy