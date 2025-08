Dohoda stanoví minimální dovozní tarify na evropské zboží do USA ve výši 15 % a také zahrnuje nákup amerických energetických zdrojů za 750 miliard dolarů, přičemž EU bude investovat do americké ekonomiky o 600 miliard více, než již investuje.

Podle prezidenta Trumpa se Evropská unie zavázala také k nákupu „obrovského množství“ americké vojenské techniky. Trump a prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen tuto dohodu popsali jako „win-win“ situaci, tedy prospěšnou pro obě strany.

Kreml zareagoval rychle. Ruská prezidentská kancelář pro veřejné projekty rozdělila soubor pokynů pro státní média a proruské blogery, kteří byli instruováni, aby obchodní dohodu USA a EU prezentovali jako „pochybnou“ nebo dokonce jako „porážku pro EU“.

Pokyny doporučují citovat Marine Le Pen, vůdkyni francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, která označila dohodu za „politický, ekonomický a morální fiasko pro Evropu“. Tento postoj byl v souladu s dalšími propagandistickými směry, které se soustředí na Německo jako na hlavního poraženého, přičemž je to největší evropský exportér automobilů.

V propagandistických liniích Kremlu se také objevují Trumpova vyjádření o 15% tarifech na evropské zboží, nákupu 750 miliard dolarů americké energie a velkém nákupu vojenské techniky. Proruská média, jako Lenta.ru, Moskovský Komsomolets a Gazeta.ru, již začala tyto zprávy šířit, přičemž citují Le Pen a další krajně pravicové politiky.

Lenta.ru také zveřejnila samostatný článek citující Floriana Philippota, vůdce pravicové strany Patrioti, s titulkem: „Francie reaguje na dohodu mezi EU a Trumpem: ‚Prostě nás převálcovali.‘“ Philippot, bývalý spojenec Le Penové, otevřeně odmítá pomoc Ukrajině a vyzývá k užším vztahům s Ruskem.

Nejmenovaný politický konzultant, který spolupracuje s Kremlinem, pro investigativní server Meduza uvedl: „Evropa je teď hlavním nepřítelem, takže musíme ukázat, jak špatně se mají. Možná to odvede pozornost některých lidí v Rusku od rostoucích cen a ekonomických problémů.“

Kreml v posledních dnech ukazuje, jak rychle se může využít jakákoliv zahraniční událost k propagandistickým účelům. Obchodní dohoda mezi USA a EU, která přináší určité výhody jak pro evropské země, tak pro Ameriku, je ruskou vládou označována za „porážku pro Evropu“ v rámci širší strategie, která má Evropu vykreslit v negativním světle.

Ruský režim se zaměřuje na zvýraznění negativních aspektů dohody, přičemž zdůrazňuje hlavně vyšší tarify na evropské zboží a přijatá ekonomická opatření. Podle Kremlu to vše vede k oslabení pozic EU, a to i v otázkách, jako je vojenská spolupráce s USA, kterou se Rusko snaží vyobrazit jako nevýhodnou pro evropské státy.

Tato kampaň má za cíl odvést pozornost od problémů, s nimiž se Rusko potýká, a místo toho zaměřit Rusy na „problémy Evropy“, což by mohlo fungovat jako nástroj pro zajištění domácí podpory vlády, která čelí těžkostem na poli domácí ekonomiky.

V tomto kontextu se Kreml snaží využít propagačních metod k tomu, aby vykreslil Evropu jako slabou a zranitelnou, a to i přes to, že samotná dohoda mezi USA a EU přináší výhody i pro ruskou ekonomiku, např. ve formě dopadů některých cel na evropské produkty.

Pokud by EU čelila vyšším tarifům na své výrobky při vstupu na americký trh, může to znamenat, že někteří evropští exportéři mohou zvolit jiné trhy, kde nebude nutné platit tak vysoké poplatky. To by mohlo otevřít příležitosti pro ruské firmy na trzích, kde by evropské produkty ztrácely svou cenovou konkurenceschopnost.

Tato manipulace s veřejným míněním, kterou Kreml předvádí, slouží jako nástroj pro posílení interní podpory Kremlu v době, kdy jsou před Ruskem složité ekonomické a politické výzvy.