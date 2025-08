Dům je pryč, auta jsou pryč, zaměstnání dodnes nemám, říká Američan pět let neprávem držený v ruském vězení

„V podstatě začínáte od nuly,“ uvedl Whelan v rozhovoru pro CNN. Po více než pěti letech strávených v ruském vězení se vrátil domů, ale mnoho věcí, které dříve považoval za samozřejmé, už neexistují. „Dům je pryč. Auta jsou pryč. Zaměstnání není. A žádné zdravotní pojištění,“ popsal svou novou realitu.

Whelanova posttraumatická stresová porucha (PTSD) je často vyvolávána při pobytu v hotelových pokojích, protože v roce 2018 byl v jednom z nich v Moskvě „násilně zatčen“ během návštěvy přátel, což byl začátek jeho téměř šestiletého vězeňského příběhu.

Návrat do svého domova v Michiganu nebyl jednoduchý. „Trvalo mi nějaký čas, než jsem se znovu cítil pohodlně na ulicích, kterými jsem dříve jezdil, nebo když jsem šel do parku a dělal věci, které jsem dříve dělal, zejména se svou fenkou, která bohužel zemřela, když jsem byl v Rusku,“ přiznal. Whelanovi trvalo několik měsíců, než se opět přizpůsobil běžným činnostem, které před svým zatčením vykonával.

Po návratu domů se mu nepodařilo najít novou práci. Vysvětluje to tím, že některé společnosti nechtějí zaměstnávat osoby, které byly vězněny, bez ohledu na to, že jejich uvěznění bylo nezákonné. „Většina lidí chápe problém s nesprávným zadržením, ale nevědí, jak s tím naložit. Prostě to nezapadá do jejich politiky,“ uvedl Whelan.

Whelan se také angažuje ve snaze o legislativní změnu. Spolupracuje s demokratickými poslanci Debbie Dingellovou a Haley Stevensovou, aby prosadili zákon, který by financoval zdravotní, zubní a psychologickou péči pro bývalé vězně, kteří byli nespravedlivě zadrženi, a poskytl jim odškodnění. Tento zákon vychází z Levinsonova zákona, který stanovil klíčové principy americké politiky vůči rukojmím, včetně pozice zvláštního zmocněnce pro záležitosti rukojmích.

Kromě toho Whelan udržuje kontakty se svými bývalými spoluvězni z ruské nápravné kolonie v Mordovii, kde byl vězněn. Ta byla nyní uzavřena a místo toho má sloužit k ubytování ukrajinských válečných zajatců. „Situace je tam špatná. Jídlo je horší, než jsme měli my. Rusko má obrovské problémy s ekonomikou. Vězeňské hlídky nejsou spokojené, je jich málo,“ popsal.

Také se setkává s dalšími bývalými nespravedlivě zadrženými, včetně novináře Evana Gershkoviche a americko-ruské novinářky Alsu Kurmashevové, kteří byli osvobozeni v rámci výměny. Whelan tento zážitek přirovnává k „ostrovu odlišných hraček“ z vánočního filmu Rudolf, sob s červeným nosem, protože „se všichni sešli díky něčemu, co neovlivnili, a mají společné zkušenosti“.

Při vzpomínání na den své svobody, který oslaví v srpnu, se těší na sklenku speciální skotské whisky a krabičku doutníků, které si plánuje otevřít k výročí.