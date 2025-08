V Arábii se rozbila plně obsazená atrakce. Zranily se desítky lidí

Po měsících spekulací na Wall Street, kdy investoři čekali na jasnější obrázek ohledně obchodní politiky USA, konečně dostali odpověď – a není to to, co očekávali. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, který počítá s vyššími tarify a hrozbou dalších opatření, zejména na zahraniční farmaceutické výrobky, způsobil podle CNN prudký pokles akcií.