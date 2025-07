Trumpa podruhé přijme britský panovník. V programu zůstává jeden otazník

Den před Trumpovou třídenní návštěvou totiž začnou každoroční parlamentní prázdniny kvůli sjezdům britských politických stran. Finální rozhodnutí o případném svolání zákonodárců každopádně nebude na něm, ale na předsedovi parlamentu, který se poradí s vládou.

Americký prezident každopádně deklaroval, že nevnímá jako nutné, aby měl proslov před poslanci. "Nestojím o to," řekl v telefonickém hovoru s BBC. "Udělalo by to tu řeč dost negativní," konstatoval, když se dozvěděl, že by poslance bylo nutné svolat do lavic speciálně kvůli jeho osobě.

"Myslím, že si to chci užít a vyjádřit úctu králi Karlovi, protože je to skvělý gentleman," odvětil Trump na dotaz, co očekává od zářijové návštěvy Spojeného království.

Buckinghamský palác v červnu potvrdil, že král podepsal a odeslal pozvánku do Spojených států, kde jí britští diplomaté předali Bílému domu. "Jeho Veličenstvo zná prezidenta Trumpa mnoho let a těší se, že ho i s první dámou pohostí v dalším průběhu roku," řekl poradce krále pro BBC.

Šéfa Bílého domu pozval do Velké Británie již v únoru britský premiér Keir Starmer, když mu během návštěvy Washingtonu předal dopis od krále Karla III. Druhá oficiální státní návštěva stejného amerického prezidenta v Británii nebývá zvykem. Trumpa totiž po tři dny hostila již během jeho prvního funkčního období královna Alžběta II. Během druhého období jsou prezidenti většinou zváni na čaj či oběd s monarchou na hradě Windsor.

Trump dal již v dubnu najevo, že si pozvání váží. "Chystají se to udělat podruhé. Je to poprvé, co se to stalo jedné a té samé osobě. Důvod je, že mám dvě oddělená funkční období. Je to čest," nechal se slyšet americký prezident. "Jsem Karlův přítel, mám pro něj a jeho rodinu velký respekt," dodal.