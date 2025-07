Podle nových pravidel totiž teenageři mohou přeskočit regulérní vojenskou službu a jít rovnou do profesionální armády. Někteří mladíci zřejmě této možnosti využili kvůli štědrým peněžním bonusům, jiné přesvědčila vlastenecká propaganda.

BBC zmiňuje příběh Alexandra Petlinského. Armádě se přihlásil pouhé dva týdny po svých 18. narozeninách. Na Ukrajině padl jen o dva týdny později. Jeho teta přitom uvedla, že snil o kariéře lékaře a byl přijat ke studiu na vysoké škole v Čeljabinsku.

"Saša měl ale i jiný sen. Když začala speciální vojenská operace (oficiální ruský termín pro válku na Ukrajině - pozn. red.), bylo mu 15 let. A snil o tom, že půjde na frontu," vysvětlila příbuzná na vzpomínkové akci.

Dalším příkladem je Vitalij Ivanov z malé vesničky na Sibiři. Chlapec se dostal do problémů se zákonem, konkrétně byl podezřelý z krádeže v malém obchodě. Rodině ale tvrdil, že jej policie donutila k doznání.

Kamarád Michail řekl BBC, že Vitalij chtěl vždy podstoupit vojenskou službu. Nakonec rovnou podepsal smlouvu s armádou a byl odeslán do severovýchodního vojenského obvodu, tedy na Ukrajinu. 5. února napsal matce, že jej armáda posílá do boje. "Byla to jeho první a poslední vojenská mise," sdělila Anna. Ivanov podle dokumentů padl 11. února.

Britská BBC identifikovala celkem 245 osmnáctiletých mladíků, kteří padli na Ukrajině v řadách ruské armády. Všichni byli vedeni jako profesionální vojáci, většina se připojila dobrovolně. Od začátku války zemřelo přes 2800 ruských vojáků ve věku do 20 let.

Stanici se již podařilo stanovit jména celkem 120 tisíc ruských obětí války na Ukrajině. Podle vojenských expertů jde o 45 až 65 procent celkového počtu obětí na straně Ruska. Těch tak může být až 267 tisíc.