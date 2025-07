Udělal to pro děti. Princ Harry se vydal ve stopách princezny Diany

"Děti by se nikdy neměly bát si hrát venku nebo jít do školy," řekl vévoda ze Sussexu na místě podle BBC. Do Angoly zavítal, aby podpořil práci charitativní organizace Halo Trust, kterou podpořila princezna Diana během ostře sledované návštěvy v roce 1997. Toho roku také tragicky zahynula při automobilové nehodě ve francouzské Paříži.

Mladší ze synů princezny a úřadujícího britského krále Karla III. se v africké zemi podíval také do vesnice nedaleko minového pole a setkal se s dětmi, kterým je vysvětlováno, jak se vyhnout explozím.

Organizace Halo Trust odstranila 120 tisíc min, které jsou pozůstatkem občanské války v Angole. Od roku 2008 při explozích zemřelo či utrpělo zranění přibližně 60 tisíc lidí. "Každý den ohrožují životy," konstatoval princ.

Harry navázal na svou matku, která se v lednu 1997 nechala v Angole vyfotit v neprůstřelné vestě při chůzi přes odstraněné minové pole, aby upozornila na nebezpečí, které představují miny i po konci válek. Snažila se tak dosáhnout mezinárodního zákazu používání min.

Dnes na místě, jímž princezna procházela, bují život a místní děti navštěvují školu Princess Diana School, která nese její jméno, dodala BBC.